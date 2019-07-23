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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
23.07.2019 - 06:53, Son Güncelleme:

Akıllı otomobil cihazları güvenli bir deneyim sunuyor

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Akıllı otomobil cihazları güvenli bir deneyim sunuyor

Araçları daha akıllı hale getirmek için tasarlanan ağ bağlantılı otomobil cihazlarınının, diğer nesnelerin interneti (IoT) aksesuarlarına göre daha güvenli olduğu tespit edildi.

Kaspersky'dan yapılan açıklamaya göre, IoT endüstrisi genellikle saldırılara açık olarak kabul edilse de otomobillerle ilgili akıllı cihazlarda hiçbir büyük açık bulunamadı ve bunların yüksek oranda güvenilir olduğu belirlendi. Bunun yanı sıra bazı çeşitli güvenlik sorunları da tespit edildi. Hata tarama aracı üzerinden sürüş dinamiği verilerine uzaktan erişebilme, lastik takip sisteminden gelen sinyalleri değiştirebilme ve alarm sistemini kullanarak aracın kapılarını açabilme imkanı gibi sorunlara rastlandı. Ancak bu açıklardan yararlanmanın çok zor olduğu ve siber suçlular için belirli bir getirisi olmadığı da belirlendi.

Otomobil tutkunlarının ağ bağlantılı bir araca sahip olması için iki yol bulunuyor. Bir bayiye gidip ”akıllı olacak şekilde tasarlanmış” bir otomobil satın alabilirler veya ”akıllı cihazlar” ekleyerek mevcut otomobillerini geliştirebilirler. Her iki senaryo ile daha iyi bir sürüş deneyimi sunulsa da akıllı teknolojiler, Kaspersky’nin yaptığı araştırmalarda da görüldüğü gibi yeni tehlikelere yol açabiliyor. Bir teknoloji önemli hale geldiği zaman onunla ilgili güvenlik sorunlarının çıkması da kaçınılmaz oluyor.

Akıllı cihazlarda güvenlik sorunu çıkma olasılığı artıyor

Kaspersky araştırmacıları buradan hareketle, IoT cihazlarıyla ilgili sorunların otomotiv sektöründeki akıllı cihazlar için de geçerli olup olmadığını incelemeye koyuldu. Araştırmacılar aralarında otomobil arıza tarama aracı (OBD), lastik basıncı ve sıcaklık takip sistemi, akıllı alarm sistemi, GPS izleyici ve uygulama ile kontrol edilen kameranın yer aldığı rastgele seçilen çeşitli cihazları analiz etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Victor Chebyshev, araştırma kapsamında incelenen cihazların çoğunun güvenlik prensiplerine uyduğunu ve birkaç küçük sorun dışında tatmin edici sonuçlara ulaştıklarını ifade etti.

Cihazların kısıtlı işlevlerinin ve başarılı bir saldırı durumunda ciddi sonuçlar elde edilemeyi zorlaştıran yapısının güvenliği sağlayan unsurlar olduğunu belirten Chebyshev, "Elbette üreticilerin gösterdiği dikkate de teşekkür etmek gerek. Cihazları daha güvenli hale getirmek için çaba sarf etmelerini görmek bizi memnun etti. Bu ayrıca tüm otomotiv endüstrisi için de iyi bir işaret ancak bu rahat edebileceğimiz anlamına gelmiyor. Deneyimlerimize göre bir cihaz ne kadar akıllı olursa güvenlik sorunu çıkma olasılığı o kadar artıyor. Bu nedenle, güvenlik konusu ürün geliştirme sürecinin ilk aşamalarında daha dikkatli ele alınmalı. Özellikle yeni nesil akıllı cihazlar için." değerlendirmesinde bulundu.

"Güvenlik riskleri göz ardı edilmemeli"

Akıllı otomobil cihazlarını daha da güvenli hale getirmek için Kaspersky şunları öneriyor:

"Akıllı cihazları aracınızın hangi bölümünde kullanacağınızı belirlerken güvenlik risklerini de göz ardı etmeyin. Araçta ölçüm yapacağını veya aracın “beynine” erişeceğini söyleyen cihazlardan almadan önce iki defa düşünün. Bir cihazı satın almadan önce İnternet'te cihazın güvenlik açıkları hakkında araştırma yapın. Satın alacağınız cihazın güvenlik araştırmacıları tarafından incelenmiş olma ihtimali yüksektir ve cihazlarda tespit edilen sorunların giderilip giderilmediğini de genellikle bulabilirsiniz. Piyasaya yeni çıkmış ürünleri satın almak her zaman iyi bir fikir değildir. Yeni ürünlerde sıkça karşılaşabileceğiniz standart sorunların yanı sıra piyasaya yeni çıkan cihazlarda güvenlik araştırmacıları tarafından henüz keşfedilmemiş güvenlik sorunları bulunabilir. En iyi tercih, yazılımı birçok kez güncellenmiş bir ürünü satın almaktır.

Özellikle Android cihazlara sahipseniz, cihazın ‘mobil açıdan’ ne kadar güvenli olduğunu da her zaman dikkate alın. Uygulamalar genellikle hayatınızı kolaylaştırır fakat akıllı telefonunuza zararlı yazılım bulaşırsa birçok sorunla karşılaşabilirsiniz. Akıllı cihazların siber güvenlik sorunlarını aşmak için Kaspersky, üretimde kullanılan özel donanım ve yazılımlar için Kaspersky OS’i geliştirdi. Bu sistem mobil cihazlardan bilgisayarlara, IoT cihazlarından akıllı enerji sistemlerine, endüstriyel sistemlerden telekomünikasyon ve ulaşım sistemlerine kadar birçok alanda kullanılabiliyor. Kaspersky, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve otomotiv endüstrisi de dahil bu alanlarda olabilecek en yüksek güvenlik seviyesini sunmak için Kaspersky OS’i geliştirerek yeni fırsatlar yaratmayı sürdürüyor."

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