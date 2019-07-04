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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
04.07.2019 - 09:11, Son Güncelleme:

Akıllı ev kontrol cihazlarında çok sayıda açık keşfedildi

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Akıllı ev kontrol cihazlarında çok sayıda açık keşfedildi

Etkin olarak kullanılan bir akıllı ev ekosistemi için geliştirilen kontrol cihazını inceleyen Kaspersky araştırmacıları çok sayıda kritik açık keşfettiler. Bulunan açıklar arasında bulut altyapısındaki hatalar ve uzaktan kod çalıştırma imkanı bulunuyor. Bu açıklar sayesinde, dışarıdan kişiler kontrol cihazına erişerek “süper kullanıcı” yetkileri alabiliyor ve bu yolla akıllı ev altyapısı üzerinde istedikleri değişiklikleri yapabiliyorlar. Araştırmada elde edilen bulgular üretici firma Fibaro ile paylaşıldı ve hemen ardından güvenlik güncellemeleri yayınlandı.

Nesnelerin İnterneti (IoT) kavramının güvenliği üzerinde yapılan ilk araştırmaların üzerinden yıllar geçti. IoT teknolojisinin kullanım alanı genişledikçe bu araştırmaların önemi de artıyor. Yeni ürünler ve çözümler, yeni tehditlerin ortaya çıkmasına ve kullanıcı güvenliğinin riske atılmasına neden oluyor. Bir Kaspersky çalışanı evine kurduğu akıllı sistemin incelenmesi için şirketin araştırmacılarından yardım istedi. Bu amaçla, araştırmacılara akıllı ev sisteminin kontrol cihazına erişimini verdi. Kontrol cihazının seçilmesinin nedeni akıllı ev sistemindeki tüm işlemleri birbirine bağlaması ve gözetlemesiydi. Bu cihaza yapılacak başarılı bir saldırı, ev ekosisteminin tamamına erişilmesini sağlıyor. Bu da casusluktan fiziksel sabotaja kadar birçok farklı amaca hizmet edebiliyor. 

Araştırmanın ilk bilgi toplama evresinde araştırmacılar birçok potansiyel saldırı vektörü keşfettiler. Ev otomasyon sistemlerinde sıkça kullanılan Z-Wave kablosuz iletişim protokolü, yönetim panelinin web arayüzü ve bulut altyapısı üzerinden saldırı gerçekleştirilebiliyordu. Araştırmacılar saldırı için en etkili yöntemin bulut altyapısını kullanmak olduğunu gördüler. Cihaza işlem talebi göndermekte kullanılan yöntemler incelendiğinde, yetki verme sürecinde açıklar olduğu ve bunun da uzaktan kod çalıştırma ihtimali verdiği sonucuna varıldı. 

Bu yöntemler kullanıldığında dışarıdan bir kişi Fibaro ev merkezlerinden buluta yüklenen tüm yedeklere erişip zararlı yazılım içeren yedekleri buluta yükleyebiliyordu. Ardından bu yedekleri, sistemde hiçbir yetkileri olmamasına rağmen istediği bir kontrol cihazına da indirebiliyordu.

Kaspersky araştırmacıları deneyi tamamlamak için kontrol cihazına bir test saldırısı düzenlediler. Bunun için ayrı olarak geliştirilmiş parola korumalı bir kod içeren özel bir yedek dosya hazırlandı. Ardından, cihazın sahibine bulut üzerinden bir e-posta ve SMS göndererek kontrol cihazı yazılımının güncellenmesi gerektiğini söylediler. “Kurban” da talep üzerine zararlı yazılım içeren yedeği indirdi. Bu sayede araştırmacılar akıllı ev kontrol cihazında süper kullanıcı haklarına sahip oldu ve bağlantılı tüm sistem üzerinde değişiklik yapma imkanına kavuştular. Araştırmacılar sisteme girmeyi başardıklarını göstermek için de alarm sesini değiştirdiler. Araştırmayı isteyen Kaspersky çalışanı ertesi sabah yüksek seviyeli davul sesiyle uyandı. 

Kaspersky ICS CERT Güvenlik Araştırmacısı Pavel Cheremushkin, “Akıllı ev kontrol cihazına erişen gerçek saldırganlar bizim gibi yalnızca alarm sesini değiştirerek şaka yapmakla kalmazlar. İncelediğimiz cihazın ana görevlerinden biri tüm “akıllı cihazları” entegre etmek ve ev sahibinin bunların tümünü tek bir merkezden yönetmesini sağlamaktı. Yaptığımız değerlendirmenin en önemli ayrıntısı ise aktif olarak kullanılan bir sistemin hedef alınması oldu. Önceden, araştırmaların çoğu laboratuvar ortamlarında gerçekleşiyordu. Bu araştırma, IoT güvenliği konusunda farkındalık artsa da çözülmesi gereken sorunlar olduğunu gösteriyor. Daha da önemlisi, incelediğimiz bu cihazlar seri bir şekilde üretiliyor ve birçok akıllı ev ağında kullanılıyor. Sorunlara karşı gösterdiği sorumlu tavır nedeniyle Fibaro’ya teşekkür ediyoruz. Kendilerinin siber güvenlik konusuna odaklandıklarını biliyoruz. Arkadaşımızın evi şimdi araştırmadan öncesine kıyasla çok daha güvenli” dedi. 

FIBARO CPO’su Krzysztof Banasiak, “IoT altyapısı birbiriyle uyumlu çalışan çok katmanlı ve karmaşık bir sistem gerektiriyor. Çok fazla uygulama ve altyapı çalışması yapılıyor. Kaspersky’e yaptığı araştırma ve çabası için teşekkür ediyoruz. Bu araştırma, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin güvenliği üzerinde çalışmamıza yardımcı oldu. Birlikte potansiyel açıkları kapattık. FIBARO kullanıcılarına güncellemeleri kurmalarını ve e-postalarının FIBARO web sitesindeki duyurularla uyumlu olup olmadığını kontrol etmelerini önemle tavsiye ediyoruz. Yeni güncelleme sisteme yeni işlevler eklemesinin yanı sıra siber suçluların özel verileri çalmasını da zorlaştırıyor” dedi.

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