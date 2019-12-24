Akıllı ev cihazlarına Google desteği getirdi

TP-Link’in akıllı ampul ve akıllı prizleri, artık Google Asistan ve Google Home uygulamalarından da yönetilebiliyor. TP-Link’in kendi uygulaması olan Kasa’nın yanı sıra Google desteğine de sahip olan TP-Link akıllı ev ürünleri böylece üç farklı uygulamadan yönetilebilir hale geldi.



Türkçe desteğine sahip Google Asistan sayesinde ses ile de yönetilen TP-Link akıllı prizler ve akıllı ampuller, kullanıcılara sesli komut deneyimi sunuyor. TP-Link akıllı ev ürünü kullananlar, Google kurulum sayfasından TP-Link markasını seçerek akıllı cihazlarını ekleyebiliyorlar.



Tüm akıllı ev ürün üreticileri kendi uygulamaları ile kullanıcılara hizmet veriyor. Ancak farklı marka akıllı ev ürünü kullananlar, birden fazla uygulama ile cihazları yönetmek durumunda kalıyorlar. Şimdi Google Home ve Asistan sayesinde ortak bir ekosisteme önemli bir adım atılmış oldu. Uyumlu ampulleri, kameraları, televizyonları ve daha fazlasını tek bir yerden kontrol edebilme, düzenleme ve yönetme imkanı kullanıcılara verilmiş oldu. Google, Home ve Chromecast cihazlarının da olduğu 400'ün üzerinde markadan 5 binden fazla akıllı ev cihazını uzaktan yönetme olanağı sağladı.



Google Asistan ve Google Home’dan TP-Link’in HS100 ve HS110 akıllı prizler ile LB ve KL kodla başlayan akıllı ampullerini yönetmek mümkün. TP-Link yeni akıllı ev modelleri satışa sunuldukça bu modeller de ekosisteme dahil olacaklar.



TP-Link akıllı ev ürünleri son derece basit şekilde kurulup kullanılan cihazlar. Tak&çalıştır özellikli bu ürünler bir hub ya da ilave ekipman gerektirmeden kullanılır duruma geliyorlar. TP-Link’in kullanıcı dostu Kasa uygulaması sayesinde yönetilmeleri de kolay olan akıllı priz ve akıllı ampuller, Google desteği ile kullanıcılara yönetim konusunda esneklik sağlıyor.