Akıllı ev cihazları 2030'da vazgeçilmez olacak
İnşaat sektörü Türkiye ekonomisinin en büyük lokomotiflerinden biri ve akıllı ev teknolojileri de bu alanda her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Şehirlerin dönüşümüne paralel olarak, Türkiye yeni ve akıllı yaşam alanlarının inşasını hızlandırıyor. Bu bağlamda Dassault Systèmes tarafından gerçekleştirilen bir araştırma şehirlerin, evlerin ve tüketici davranışlarının geleceği hakkında önemli ve kritik bulgular sunuyor.
Şirketin anketi, tüketicilerin 2030 yılında teknolojinin hayatlarını nasıl etkileyeceğini beklediklerini anlamamıza yardımcı oluyor. Şirket adına CITE Research tarafından, bin ABD'li yetişkinin katıldığı çevrimiçi bir anket düzenlendi. 19-29 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen anket, kullanıcıların ev, seyahat, sağlık ve perakende alanlarındaki tüketici deneyimine dair beklentisine odaklandı.
Anket sonuçlarına göre, 2030 yılına gelindiğinde akıllı ev cihazları son derece yaygın olacak ve tüketicilere belirli bir güvenlik duygusu sağlayacak. Ankete katılanların %73'ü, muhtemelen uzaktan kumandalı cihazlara / aygıtlara ve sesle çalışan cihazlara sahip olacağını düşünüyor. Katılımcıların %70'i tamamen internete bağlı akıllı ev sistemleri kullanacağını öngörürken, %66'sı ise otomatik olarak çalışan cihazlar / aygıtlar kullanacağını düşünüyor.
Ankete katılanların yaklaşık yarısı sanal bir ev asistanı veya robot kullanacağını öngörüyor. Diğer teknolojilere nazaran, otomatik olarak yapılandırılabilir alanların daha az yaygın olacağı düşünülüyor. Genç katılımcılar (18-44 yaş arası), gelir düzeyi yüksek katılımcılar (100 bin dolar üzeri hane geliri) ve teknolojiyi erken benimseyen kişiler, söz konusu teknolojilerden herhangi birini kullanmalarının daha muhtemel olacağını ifade ediyor.
Katılımcıların yaklaşık üçte ikisi ev teknolojisindeki gelişmelerin ilk 3 faydası arasında güvenlik (%66) ve enerji verimliliğini (%67) zikrediyor. Yarısından fazlasıysa, uzaktan erişimin (%57) ve kişiselleştirmenin (%53) ilk 3 avantaj arasında olduğunu söylüyor. Ancak bu alandaki yanıtlar yaşa göre değişiyor. Daha genç katılımcılar (18-34 yaş) kişiselleştirmeye daha fazla önem veriyor: 18-24 yaş grubunun %66'sı ve 25-34 yaş grubunun %63'ü, bunun ilk 3 faydadan biri olduğu görüşünde. Her iki yaş grubunda da kişiselleştirme en sık 1. sıraya yerleştirilen unsur. Kişiselleştirme ayrıca teknolojiyi erken benimseyenler gözünde de daha önemli (%23'ü bunu 1'inci fayda olarak değerlendiriyor).
Akıllı Ev Cihazları Anketi araştırmasının başlıca bulguları, 2030'da çok yaygın hale gelecek olan akıllı ev cihazlarının tüketicilere daha güçlü bir güvenlik ve gözetim hissinin yanı sıra, enerji verimliliği ve uzaktan erişim imkanları tanıyacağına işaret ediyor.
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