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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
16.01.2019 - 06:57, Son Güncelleme:

Akıllı baston WeWalk için test süreci başlıyor

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Akıllı baston WeWalk için test süreci başlıyor

Vestel ve Young Guru Academy'nin (YGA) görme engelliler için geliştirdiği akıllı baston WeWALK, New York'un Brooklyn bölgesindeki pilot proje kapsamında test edilecek.

Merkezi Brooklyn'de olan Helen Keller Körlere Hizmet Kuruluşu mensuplarının yer aldığı WeWALK pilot projesinin tanıtımı Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams, WeWALK Proje Lideri Kürşat Ceylan ve WeWALK Uluslararası İş Geliştirme Müdürü Gökhan Meriçliler'in de katılımıyla New York'ta yapıldı.

Proje lideri Ceylan, WeWALK'ın uzun bir yolculuğun başlangıcı olduğunu söyledi. Bu projeyi, görme engellilerin birçok teknoloji ve hizmet erişebileceği bir platform olarak tasarlamaya çalıştıklarını belirten Ceylan, akıllı bastonun engelleri görüp uyarı verdiğini, akıllı telefonlarla eşleşerek görme engelli kişilerin baston üzerinden telefonuna komut yollayabildiğini aktardı.

WeWALK'ın deneme aşamasında olduğunu ve sesli asistan üzerinde çalışıldığını dile getiren Ceylan, bastonun şu anda mikrofon, hoparlör, pusula, bluetooth gibi özellikleri olduğu bilgisini paylaştı.

İstanbul'u "sosyal inovasyon merkezi haline getirme" hedefi 

Projenin işleyişine değinen Ceylan, şöyle konuştu:

"Buradaki güzel gelişme; Brooklyn Belediyesi ve görme engelli dernekleri ile bir test sürecine başlayacağız. Onlar test edecek ve bize yeni bildirimlerde bulunacaklar. Bundan sonraki süreçte de birlikte aslında partnerlik yapacağız. Onların verileriyle de yeni özellikler eklemeye devam edeceğiz. En kısa haliyle bugünkü toplantının amacı buydu ve bu iş birliğini halka duyurmaktı."

Ceylan, akıllı bastonun hiçbir yabancı ortak olmadan Türkiye'de geliştirildiğini ve çok yakında da tüm görme engellilere ulaşmayı planladıklarını ifade etti.

Projenin öncelikli hedeflerine işaret eden Ceylan, "Bizim için en güzel ve önemli yanı; İstanbul'u bir sosyal inovasyon merkezi haline getirmek. İstanbul'dan tüm sosyal inovasyonlar dünyaya yayılsın. Şimdi ne mutlu ki bunun ilk örneklerini görüyoruz ve bu uzun bir yolculuk. Yaptık bitti gibi bir şey değil. Bu yolculukta da özellikle bu gibi iş birlikleri bize çok cesaret veriyor, mutlu ediyor." dedi.

ABD'de geçen yıl ödül almıştı

WeWALK, geçen sene nisan ayında ABD'nin inovasyon alanındaki en prestijli ödüllerinden Edison Ödülü'ne layık görülmüştü.

Vestel'in Erişilebilirlik Projesi kapsamında 2016'da YGA ile gerçekleştirdiği Engelsiz Hackhaton'da doğan WeWALK, Vestel'in Ar-Ge ve üretim desteğiyle hayata geçiriliyor.

Engel algılama, telefonla entegrasyon ve açık platform olmak üzere üç özellik sunan WeWALK, görme engelli kullanıcısının göğüs ve baş hizasında önüne çıkabilecek tabela, direk, ağaç dalı gibi engelleri algılayarak kullanıcıyı uyarıyor. Bluetooth ile cep telefonuna bağlanarak telefonu kontrol etme imkanı da sağlayan WeWALK sayesinde görme engelli kullanıcı, cep telefonuna hiç dokunmadan, bastonu üzerinden navigasyon, arama ve mesajlara cevap verme gibi hizmetler alabiliyor.

 

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