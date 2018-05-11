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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
11.05.2018 - 17:53, Son Güncelleme:

Akbank, mesajlaşarak para transferi özelliğini başlattı

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Akbank, mesajlaşarak para transferi özelliğini başlattı

Akbank, Chatbot teknolojisi ile mesajlaşarak para transferi yapabilme imkanı sunuyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, dijital teknolojideki gelişmeleri bankacılık ürün ve hizmetlerine aynı hızda uyarlayarak müşterilerinin hizmetine sunan banka, mesajlaşarak para transferi özelliğini başlattı.

Banka, Chatbot teknolojisi ile mesajlaşarak para transferi yapabilme imkanını hizmete sundu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akbank Direkt Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, yolda, evde, işte, yatarken, kalkarken, dururken, yürürken kısaca hayatın neredeyse her anında mesajlaştıklarını belirterek, insanların artık birbirini aramak yerine birbirine mesaj atmayı tercih ettiğini bildirdi.

Whatsapp sayesinde grup mesajlaşmaları ile daha çok paylaşımda bulunulduğunu ve hayatın daha içinde hissedildiğini aktaran Ulutaş, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de 'Günlük hayatta sürekli mesajlaşarak işini halleden müşterilerimiz neden bizimle de mesajlaşarak bankacılık işlemlerini halletmesinler?' dedik ve Chatbot teknolojisi ile para transferi özelliğini getirdik. Artık müşterilerimiz Akbank.com üzerinden, Akbank Asistan ile mesajlaşarak para transferi işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek. Yeni dönemde chatbot teknolojisi ile sunduğumuz bankacılık işlemlerinin çeşitliliğini artırmak ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımız sürüyor."

Ulutaş, Akbank Asistan'ın ilerleyen dönemlerde müşterileri her gün daha iyi anlayacağını, onların ihtiyaçlarına en doğru çözümleri sunacağını bildirdi.

Akbank olarak modern hayat alışkanlıklarından ilham alarak, insan odaklı teknolojiler geliştirdiklerini aktaran Ulutaş, bu özellikleri ile Türkiye'de bankacılık sektörünün dijital dönüşümüne liderlik etmeye devam edeceklerini kaydetti.

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