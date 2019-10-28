Akademisyenlerden tekstil sektörüne "otomat" desteği
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü akademisyenleri, sanayi iş birliği ile yerli ve milli imkanlarla tekstil sektöründe kullanılması için "Karşılıklı Çift Kafalı Sürfile Otomatı" üretti.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, "TÜBİTAK-TEYDEB-1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı" kapsamında desteklenen, yürütücülüğünü BUÜ Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Kenan Çeven'in yaptığı, araştırmacı olarak Doç. Dr. Ayça Gürarda'nın yer aldığı projeyle tekstil sektöründe kullanılması hedeflenen otomatın yapımı tamamlandı.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Doç. Dr. Çeven, İstanbul'da faaliyet gösteren bir şirketin, müşteri firma ortağı olarak projede yer aldığını bildirdi.
Projeyle "Karşılıklı Çift Kafalı Sürfile Otomatı" imal edilerek tekstil ve hazır giyim sektörünün kullanımına sunulduğunu aktaran Çeven, şunları kaydetti:
"Karşılıklı Çift Kafalı Sürfile Otomatı'nın ulusal ve uluslararası pazarda üretilen bir benzeri bulunmamaktadır. Proje kapsamında geliştirilen makine ile üretimde yüzde 65 zaman tasarrufu ve verimlilik artışı sağlanmıştır. Projede söz konusu otomat imalatı için fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak patent başvurusunda bulunulmuştur."
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