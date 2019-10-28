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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.10.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Akademisyenlerden tekstil sektörüne "otomat" desteği

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Akademisyenlerden tekstil sektörüne "otomat" desteği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü akademisyenleri, sanayi iş birliği ile yerli ve milli imkanlarla tekstil sektöründe kullanılması için "Karşılıklı Çift Kafalı Sürfile Otomatı" üretti.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, "TÜBİTAK-TEYDEB-1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı" kapsamında desteklenen, yürütücülüğünü BUÜ Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Kenan Çeven'in yaptığı, araştırmacı olarak Doç. Dr. Ayça Gürarda'nın yer aldığı projeyle tekstil sektöründe kullanılması hedeflenen otomatın yapımı tamamlandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Doç. Dr. Çeven, İstanbul'da faaliyet gösteren bir şirketin, müşteri firma ortağı olarak projede yer aldığını bildirdi.

Projeyle "Karşılıklı Çift Kafalı Sürfile Otomatı" imal edilerek tekstil ve hazır giyim sektörünün kullanımına sunulduğunu aktaran Çeven, şunları kaydetti:

"Karşılıklı Çift Kafalı Sürfile Otomatı'nın ulusal ve uluslararası pazarda üretilen bir benzeri bulunmamaktadır. Proje kapsamında geliştirilen makine ile üretimde yüzde 65 zaman tasarrufu ve verimlilik artışı sağlanmıştır. Projede söz konusu otomat imalatı için fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak patent başvurusunda bulunulmuştur."

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