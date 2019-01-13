AirPods'un rakibi Xiaomi AirDots Pro, 4 dakikada tükendi
Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde dünyaya duyurduğu yeni nesil kablosuz kulaklığı AirDots Pro daha satışa çıkmasının üzerinden 5 dakika geçmeden tükendi.
Xiaomi'nin tasarım ve isim olarak AirPods'a olan benzerliğiyle dikkat çeken kablosuz kulaklığı AirDots Pro, AirPods'un aksine hayli düşük fiyatla geliyor. 15 Ocak'ta satışına başlanacak olan cihazın ön siparişe açılmasıyla birlikte 4 dakikada tükenmesi ise dikkat çekti.
59 dolarlık fiyat etiketiyle satılan üründe kulaklıkların üzerinde gömülü kızılötesi optik sensör yer alıyor ve bu sayede kulaklıklar otomatik olarak açılıp kapanabiliyor. AirDots Pro, titanyum ve manyetik kaplama diyafram hoparlör birimine sahip; diğer yandan da bu sayede sesi daha geniş kapsamlı alabiliyor. Gürültü engelleme teknolojisine sahip olan cihazda dikkat çeken bir diğer özellik ise Xiaomi Mi AirDots Pro AAC teknolojisini desteklemesi.
Bu sayede kulaklıklar vokal restorasyonu ve enstrümental ayrımında kayda değer bir performans sunuyor.
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