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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
15.11.2019 - 13:28, Son Güncelleme:

AirPods Pro Türkiye'de satışa sunuldu! İşte özellikleri ve fiyatı

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AirPods Pro Türkiye'de satışa sunuldu! İşte özellikleri ve fiyatı

Apple'ın geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni kablosuz kulaklığı AirPods Pro, sessiz sedasız Türkiye'de satışa sunuldu. Peki yeni AirPods Pro'nun AirPods'a göre ne farkı var? Türkiye'de fiyatı ne oldu?

AirPods serisiyle uzun yıllardır raflardaki yerini koruyan şirket, belli aralıklarla kulaklıklarını güncelliyor ve yeni modelleri kullanıcılarıyla buluşturuyor. Şirket, son olarak AirPods Pro adında özel bir kablosuz kulaklık geliştirdi. Türkiye'de de kullanıcılarla ilerleyen günlerde buluşacak olan AirPods Pro, AirPods'un ikinci jenerasyon sürümüne göre önemli farklara sahip.

AirPods Pro'nun diğer modele göre en önemli farkı yazımızın başında belirttiğimiz üzere gürültü engelleme teknolojisi... Bu da gürültülü bir ortamda karşınızdakine sesinizi çok daha rahat ve net bir şekilde ulaştırabilmenize olanak veriyor.

Kulaklıklarınızı spor salonuna götürecekseniz, daha pahalı olan AirPods Pro'yu tercih etmeniz daha yerinde olabilir. AirPods Pro, IPX4 yani ter ve suya karşı dayanıklılık sunuyor. AirPods'ta su geçirmezlik özelliği bulunmuyor.

AirPods Pro Türkiyede satışa sunuldu İşte özellikleri ve fiyatı

AirPods Pro, kulağınızda oturması anlamında daha çok kişiselleştirme sunuyor. Cihazın kutusunun içerisinde birkaç kulaklık başlığı bulunuyor. AirPods'ta kulaklık başlıkları plastik olduğundan böyle bir seçeneğiniz yok.

Kulak içi kulaklıklar, bazen kulak içerisinde oluşan basınç nedeniyle bazı kullanıcıları rahatsız edebiliyor. AirPods Pro'nun bu küçük özelliği, böyle bir sorunu olanlara yardımcı olabilir.

AirPods Pro'nun mikrofonlarından güç olan Adaptive EQ, "alt ve orta frekansları" özel bir "yüksek dinamik aralık güçlendiricisi" ile otomatik olarak ayarlıyor. Böylece ortaya "çok temiz, saf" bir ses ortaya çıkıyor.

AirPods Pro Türkiyede satışa sunuldu İşte özellikleri ve fiyatı

AirPods Pro, kulağınızdan aşağı kadar standart AirPods kadar uzamıyor. Ancak ikisinin de fütüristtik bir görünüme sahip olduğu kesin.

AirPods Pro'nun bir diğer farkı ise fiyatının biraz daha yüksek olması. Türkiye'de satışa sunulan ürünün fiyat etiketi Apple.com.tr üzerinde 1899 TL olarak belirtilmiş.

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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