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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 15.01.2020 - 10:05,Son Güncelleme:/

AirPods Pro kullananların canını sıkan hata

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AirPods Pro kullananların canını sıkan hata

Apple'ın popüler kablosuz kulaklıkları AirPods Pro, özellikle aktif gürültü engelleme teknolojisi sayesinde dış dünyadan gelen sesleri kesiyor ve kullanıcıların dinledikleri içeriklere daha fazla adapte olabilmesini sağlıyor. Ancak AirPods Pro için çıkan bir güncelleme sonrasında kullanıcıların önemli bir sıkıntısı ortaya çıktı.

Apple'ın yeni nesil kablosuz kulaklıkları AirPods Pro, aktif gürültü engelleme teknolojisiyle diğer AirPods serisinden kendini ayırıyor. Özellikle dış ortamda, uçak yolculuklarında gürültüyü oldukça bastıran ürün, kullanıcıların dinledikleri sese odaklanmasını kolaylaştırıyor. En azından bugüne kadar AirPods Pro'nun bu şekilde çalıştığını biliyorduk; ancak kullanıcıların internette rapor ettikleri bazı sorunlar, AirPods Pro'nun teknik bir takım sorunlarla boğuştuğunu ortaya koyuyor.

AirPods Pro için yayınlanan son güncelleme ile Apple, iyileştirme adı altında kulaklığın sürümünü yenilerken, bazı kullanıcıların canını sıkacak bir hata ortaya çıktı. Bu güncellemeyi yükleyen kulaklık sahipleri özelliğin önceki kadar iyi çalışmadığını ve dışarıdaki gürültüyü duyduklarını rapor etmeye başladı.

Siz de AirPods Pro'nuzun sürümünü Ayarlar>Genel>Hakkında>AirPods Pro üzerinden kontrol edebilirsiniz. 2B588 sürüm numarasına sahipseniz bir sorun yok; ancak sürümünüz güncellendiyse benzer bir sorun yaşama ihtimaliniz kuvvetle muhtemel görünüyor. 

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