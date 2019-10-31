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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
31.10.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

AirPods Pro ile ne değişecek?

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AirPods Pro ile ne değişecek?

Apple, diğer AirPods'larda yaşanan sorunları inceledi ve yeni sürüm AirPods Pro'yu gün yüzüne çıkardı. Türkiye'de de ilerleyen haftalarda satışa çıkacak olan cihazı yakından inceleyelim.

Aşırı ortam gürültüsünü filtrelememe, su geçirmezlik eksikliği gibi sorunları iyileştiren Apple, AirPods Pro'ları daha cazip hale getirdi.

İşte AirPods Pro'nun yenilikleri;

AirPods Pro, önceki AirPods'lara göre kulakta daha sabit duruyor

Bazı insanlar AirPods'ları rahat bir şekilde kullanamaz. Çünkü, kulağa uymaz veya kulaklığı takmakta sorun yaşanabilir. Fakat, AirPods Pro kulak içi tasarımı ve lastik uçları ile bu sorunları ortadan kaldırıyor.

Spor yaparken de kullanılabilir

Yeni AirPods Pro'lar suya ve tere dayanıklı olduğu için spor esnasında da kullanılabilir.

AirPods Pro ile ne değişecek

Çevrenizdeki gürültülü dünyadan uzaklaşmanıza yardımcı olacak

AirPods Pro aktif gürültü iptal seçeneğiyle birlikte geliyor. Günlük hayatın gürültüsünde bu kulaklığın popüler olması sürpriz olmaz. Tabii, bu özelliğin ne kadar iyi çalışacağını denemeden bilmek imkansız. Yine de, AirPods Pro'nun kulağa oturmasını sağlayan kauçuk uçlar, çevredeki gürültüyü azaltmaya yardımcı olacaktır. Aktif gürültü engelleme düzeyiyle, ortam gürültüsünü diğerlerine göre çok daha iyi azaltıyor.

AirPods'lara göre daha iyi bir ses kalitesine sahip

AirPods Pro kulaklıklar sahip olduğu EQ özelliği sayesinde daha iyi bir müzik tecrübesi için kulak şeklini alıyor. Her ne kadar standart bir telefon kulaklığıyla benzer yanları olsa da aslında yok. AirPods Pro'nun sesleri daha iyi bir hale getireceği iddia edilen yeni sürücüler var ama şu an için sadece bir varsayım.

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