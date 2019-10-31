AirPods Pro ile ne değişecek?
Apple, diğer AirPods'larda yaşanan sorunları inceledi ve yeni sürüm AirPods Pro'yu gün yüzüne çıkardı. Türkiye'de de ilerleyen haftalarda satışa çıkacak olan cihazı yakından inceleyelim.
Aşırı ortam gürültüsünü filtrelememe, su geçirmezlik eksikliği gibi sorunları iyileştiren Apple, AirPods Pro'ları daha cazip hale getirdi.
İşte AirPods Pro'nun yenilikleri;
AirPods Pro, önceki AirPods'lara göre kulakta daha sabit duruyor
Bazı insanlar AirPods'ları rahat bir şekilde kullanamaz. Çünkü, kulağa uymaz veya kulaklığı takmakta sorun yaşanabilir. Fakat, AirPods Pro kulak içi tasarımı ve lastik uçları ile bu sorunları ortadan kaldırıyor.
Spor yaparken de kullanılabilir
Yeni AirPods Pro'lar suya ve tere dayanıklı olduğu için spor esnasında da kullanılabilir.
Çevrenizdeki gürültülü dünyadan uzaklaşmanıza yardımcı olacak
AirPods Pro aktif gürültü iptal seçeneğiyle birlikte geliyor. Günlük hayatın gürültüsünde bu kulaklığın popüler olması sürpriz olmaz. Tabii, bu özelliğin ne kadar iyi çalışacağını denemeden bilmek imkansız. Yine de, AirPods Pro'nun kulağa oturmasını sağlayan kauçuk uçlar, çevredeki gürültüyü azaltmaya yardımcı olacaktır. Aktif gürültü engelleme düzeyiyle, ortam gürültüsünü diğerlerine göre çok daha iyi azaltıyor.
AirPods'lara göre daha iyi bir ses kalitesine sahip
AirPods Pro kulaklıklar sahip olduğu EQ özelliği sayesinde daha iyi bir müzik tecrübesi için kulak şeklini alıyor. Her ne kadar standart bir telefon kulaklığıyla benzer yanları olsa da aslında yok. AirPods Pro'nun sesleri daha iyi bir hale getireceği iddia edilen yeni sürücüler var ama şu an için sadece bir varsayım.
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