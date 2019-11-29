AirPods Pro: Apple'ın teknolojisini konuşturduğu kulaklık

AirPods Pro'yu elinize aldığınızda öncelikle tasarımdaki değişikliği görmemek mümkün değil. Daha geniş bir kasa ve kulak uçlarının da bulunduğu bir kulaklık seti... Kulağıma taktığımda önceki modellere kıyasla tam oturduğunu söyleyebilirim. AirPods modellerini ilk sürümünden bu yana takip ediyorum; ancak bu model gerçekten de kulağımla bütünleşti. Kulaklığın bağlantısını yapmak ise son derece kolay. Önceki modellerde olduğu gibi kulaklıkları şarj kutusundan çıkarmanızla birlikte hemen kullanmaya başlıyorsunuz.



Kulaklıklarınızın bulunduğu kutuyu açar açmaz iPhone’unuz kutunun açılışını gösteren bir animasyon gösteriyor. Kulaklığı cihazınızla bağlamak istediğinizi onayladıktan sonra kurulum ekranı, yeni özellikler konusunda size birkaç bilgi veriyor. Yani son derece basit bir işlem.







AirPods Pro'yu kulağınıza taktığınızda uyumluluk testine tabi tutuluyorsunuz. Kulaklıkların gerçekten kulağınıza oturup oturmadığını anlamak için Apple güzel bir yöntem bulmuş ve kulaklığı ilk taktığınızda bunu hızlıca yapabiliyorsunuz. Az önce söylediğim gibi kulaklıkları ilk taktığımda zaten sorun yaşamadım ve bu aşamayı atladım. Ancak kulağınızın yapısına göre bir uyumluluk sorunu yaşadığınızda AirPods Pro ile birlikte gelen farklı kulak uçlarını kullanabilirsiniz. Böylece kulaklığın kulağınıza oturmaması durumlarında acilen bu sorunu çözebilirsiniz.



AirPods Pro, pek çok yeni özelliği bir arada sunuyor. Ancak en dikkat çeken yanı elbette Aktif Gürültü Engelleme teknolojisi... Bu modu aktif hale getirdiğinizde dışardan gelen sesler büyük oranda bastırılmış oluyor ve siz müzik dinlerken ya da biriyle görüşürken dış sesler bir engel teşkil etmiyor. Özellikle gürültülü ortamlarda veya uçak yolculuğu sırasında AirPods Pro'nun farkı sanırım daha net anlaşılacak. Elbette ben uçaklarda daha çok kulak üstü kulaklık kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü AirPods'u günlük hayatta kullanıyor olsam da gürültülü ortamlarda çok da uygun bir seçenek olmuyor; özellikle de uçağın motor sesi söz konusu olduğunda müzik keyfinden söz etmek zor.







Ancak AirPods Pro ile işler değişiyor. Gürültüyü engelleyebilen bu kulaklıklar, gürültü engelleme teknolojisi sunan kulak üstü kulaklıkları bir hayli zorlayacağa benziyor. Zira AirPods Pro'nun ardından saatlerce başınızda durduğunda ağrı yapan kulak üstü kulaklıklar yerine AirPods Pro, çok daha ideal bir seçenek gibi görünüyor.



Ancak AirPods Pro'nun aktif gürültü engelleme teknolojisinin de farklı modları bulunuyor. Dış sesi büyük oranda kapatabildiğiniz bu özelliğin yanı sıra Şeffaflık Modu da yer alıyor. Peki nedir bu mod? Adından da anlaşılacağı üzere Şeffaflık Modu, aslında geçirgenlik sağlıyor ve dış sesleri tamamen engellemek yerine, bir kısmını size ulaştırıyor. Özellikle yolda yürürken ya da dış sesi duymanız gereken bir ortamdayken bu özelliği kullanmakta sonsuz fayda var. Çünkü aktif gürültü engelleme teknolojisi dış sesi fazlasıyla bastırdığından, yanlış ortamlarda kullanıcılar için uygun bir seçenek olmayabilir. Bu tip durumlarda Şeffaflik Modu hayat kurtarıyor.



Etrafınızda olup bitenlere kulak verebilmeniz için bir şeffaf moda da sahip olan kablosuz kulaklığın temelinde gelişmiş Apple H1 çipi yer alıyor. Bu sayede Apple cihazlarla çok hızlı şekilde bağlantı kurabilen AirPods Pro, suya ve tere karşı dayanıklı ve telefon görüşmesi için de kullanılabiliyor.



AirPods Pro'nun batarya ömrü de başarılı. Aktif gürültü engelleme ile 4,5 saate kadar, gürültü engelleme kapatıldığı zaman ise 5 saat kadar pil ömrü sunan model, kablosuz şarj yetenekli hazne ile tam 24 saat boyunca göre yapabiliyor.



AirPods Pro'dan tam verim almak istiyorsanız 60 milyonu aşkın aboneye sahip olan Apple Müzik servisini kullanmalısınız. Akıllı telefon ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte hayatımıza giren yeniliklerden bir tanesi çevrimiçi müzik platformları oldu. Bu uygulamalar sayesinde artık, akıllı telefonumuza herhangi bir şarkıyı indirmek zorunda kalmadan anında dinleyebiliyoruz. Bu hizmeti veren uygulamalardan bir tanesi de elbette Apple Music. Özellikle de Şarkı Sözleri görünümüyle şarkıya eşlik etmek gerçekten de keyifli.



Editörlerin özel olarka hazırladığı çalma listeleriyle yeni müzikleri keşfederken, çevrimdışı da olsanız indirdiğiniz şarkıları her yerde, her zaman dinleyebiliyorsunuz.



AirPods Pro'nun Türkiye fiyatı 1899 TL.