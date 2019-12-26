AirPods görünümlü Oppo Enco Free ilk kez görüntülendi

Türkiye pazarına girmesiyle birlikte adını kısa sürede duyurmayı başaran ve amiral telefon modelleriyle dikkat çeken Oppo, bu kez kablosuz kulaklıklarıyla gündemde. Oppo Enco Free adını taşıyan yeni nesil Oppo kulaklıklar, görüntü itibarıyla AirPods'u fazlasıyla andırıyor. AirPods'tan farklı olarak Oppo çerçevesini gördüğümüz tasarımda kayda değer bir farklılık bulunmuyor.



Beyaz dışında siyah renkli modeli de bulunan ürün, batarya ömrü konusunda da başarılı bir cihaz olacak. Şarj kutusu ile 25 saat dinleme ve 15 saat konuşma süresi sunan Oppo Enco Free'nin kulaklıklarının her biri 5 saat dinleme ve 3 saat konuşma süresine sahip.



Oppo'nun yeni nesil kulaklıkları, 26 Aralık'ta yani bugün duyurulacak. Oppo Enco Free ile birlikte Oppo Reno 3 serisinin de bugün duyurulması planlanıyor.