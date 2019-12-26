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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
26.12.2019 - 08:06, Son Güncelleme:

AirPods görünümlü Oppo Enco Free ilk kez görüntülendi

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AirPods görünümlü Oppo Enco Free ilk kez görüntülendi

Çin merkezli teknoloji üreticisi Oppo'nun yeni kablosuz kulaklıkları Enco Free ilk kez gün yüzüne çıktı. Kulaklıkların tasarım olarak AirPods'a olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye pazarına girmesiyle birlikte adını kısa sürede duyurmayı başaran ve amiral telefon modelleriyle dikkat çeken Oppo, bu kez kablosuz kulaklıklarıyla gündemde. Oppo Enco Free adını taşıyan yeni nesil Oppo kulaklıklar, görüntü itibarıyla AirPods'u fazlasıyla andırıyor. AirPods'tan farklı olarak Oppo çerçevesini gördüğümüz tasarımda kayda değer bir farklılık bulunmuyor.

Beyaz dışında siyah renkli modeli de bulunan ürün, batarya ömrü konusunda da başarılı bir cihaz olacak. Şarj kutusu ile 25 saat dinleme ve 15 saat konuşma süresi sunan Oppo Enco Free'nin kulaklıklarının her biri 5 saat dinleme ve 3 saat konuşma süresine sahip. 

AirPods görünümlü Oppo Enco Free ilk kez görüntülendi

Oppo'nun yeni nesil kulaklıkları, 26 Aralık'ta yani bugün duyurulacak. Oppo Enco Free ile birlikte Oppo Reno 3 serisinin de bugün duyurulması planlanıyor.

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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