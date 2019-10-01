AirPods gibi görünüyor, 50 TL'ye satılıyor
Apple'ın kablosuz kulaklığı AirPods, zaman içinde pek çok kullanıcı tarafından sevilen ve tercih edilen bir ürün haline geldi. Özellikle Apple'ın tasarım anlayışının da fazlasıyla yansıdığı AirPods'tan ilham alanlar da yok değil. Bunlardan biri de ASOS isimli bir aksesuar markası. Şirket, yaklaşık 10 dolara AirPods satıyor. Ancak bu AirPods'lar bildiğiniz gibi değil!
Apple AirPods'un tasarımını fazlasıyla andıran ASOS Design faux isimli bu özel ürün, aslında tam bir replika. Görünümü itibarıyla AirPods'un metalik gövdeli bir sürümünü andırsa da aslında hiçbir işlevi yok. Yani görünümü kulaklık gibi olsa da, aslında hiçbir işe yaramıyor, sadece birer süsten ibaret.
2016 yılında satışa sunulan AirPods'ları yakından takip eden ve bu ilgiyi kullanmak isteyen şirketin bu replikalarını internet üzerinden satışa çıkarmasıyla kullanıcıların bu ürünlere olan ilgisinin ne düzeyde olacağı da merak konusu oldu.
Ürünün fiyatı ise yaklaşık 50 TL. Ancak bu fiyatın çift kulaklık için değil yalnızca 1 adet kulaklık için geçerli olduğunu hatırlatalım.
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