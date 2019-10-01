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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.10.2019 - 08:36, Son Güncelleme:

AirPods gibi görünüyor, 50 TL'ye satılıyor

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AirPods gibi görünüyor, 50 TL'ye satılıyor

Apple'ın kablosuz kulaklığı AirPods, zaman içinde pek çok kullanıcı tarafından sevilen ve tercih edilen bir ürün haline geldi. Özellikle Apple'ın tasarım anlayışının da fazlasıyla yansıdığı AirPods'tan ilham alanlar da yok değil. Bunlardan biri de ASOS isimli bir aksesuar markası. Şirket, yaklaşık 10 dolara AirPods satıyor. Ancak bu AirPods'lar bildiğiniz gibi değil!

Apple AirPods'un tasarımını fazlasıyla andıran ASOS Design faux isimli bu özel ürün, aslında tam bir replika. Görünümü itibarıyla AirPods'un metalik gövdeli bir sürümünü andırsa da aslında hiçbir işlevi yok. Yani görünümü kulaklık gibi olsa da, aslında hiçbir işe yaramıyor, sadece birer süsten ibaret. 

2016 yılında satışa sunulan AirPods'ları yakından takip eden ve bu ilgiyi kullanmak isteyen şirketin bu replikalarını internet üzerinden satışa çıkarmasıyla kullanıcıların bu ürünlere olan ilgisinin ne düzeyde olacağı da merak konusu oldu. 

Ürünün fiyatı ise yaklaşık 50 TL. Ancak bu fiyatın çift kulaklık için değil yalnızca 1 adet kulaklık için geçerli olduğunu hatırlatalım. 

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