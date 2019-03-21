AirPods 2 Türkiye'de! İşte tüm özellikleri ve fiyatı
Apple, yeni kablosuz kulaklıkları AirPods 2'yi sessiz sedasız tanıttı. Kablosuz Şarj Kutulu ve Şarj Kutulu olmak üzere iki farklı modelde satışına başlanan ürün bakın hangi özelliklerle geliyor? Fiyatları ne oldu?
Apple'ın ilk AirPods kablosuz kulaklıklarında kullanıcıların canını sıkan en büyük problem yer yer sesinizi karşı tarafa net bir şekilde ulaştıramamanız ve batarya ömrünün yetersiz kalmasıydı. AirPods 2 ile birlikte bu sorunlar geride kalırken, tasarım basında kayda değer bir değişiklik göze çarpmıyor. Hey Siri desteğini de arkasına alan AirPods 2, ilk sürümde kullanılan W1 yongası yerine H1 yongasından güç alıyor. Yine ilk modele göre cihaz bir saat daha fazla konuşma süresi sunuyor.
Cihazlar arasında geçiş süresinin iki kat hızlandığı AirPods 2'de Hey Siri diye seslendiğinizde eller serbest şekilde uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Diğer bir deyişle kulaklığınız takılıyken telefonu cebinizden çıkarmadan Siri'yi kullanma şansına sahipsiniz. Bu sayede hem arama yapabiliyor, hem de hava durumunu hızlıca öğrenebiliyorsunuz. Bunun için telefonu elinize almadan, kulaklığınıza Hey Siri diyerek bu işlemi yapabilmeniz ise son derece kullanışlı bir özellik olmuş.
H1 yongasının AirPods 2'ye oldukça önemli iyileştirmeleri bulunuyor. Ses deneyimini bir üst seviyeye çıkaran yonga bir yana batarya ömründe kayda değer artış olması ise kullanıcıların yüzünü güldürecek gibi görünüyor.
Gelelim AirPods 2 fiyatlarına... Apple, kendi resmi internet sitesinde 'AirPods 2' olarak ürününü sergilemiyor; aksine ilk nesil AirPods'u satıştan kaldırarak bu yeni modelleri yine AirPods ismiyle vitrine koymuş durumda. AirPods iki farklı modelde geliyor. kablosuz şarj teknolojisini destekleyen şarj kutulu modeli satın almak istediğinizde 1399 TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Şarj kutusunu yine ilk sürümde olduğu gibi kabloyla şarj etmeyi yeterli görüyor ve daha az ödemek istiyorsanız sadece Kablosuz Şarj teknolojisi kullanmayan Şarj Kutulu AirPods'u satın alabilirsiniz.
Apple, ayrıca kulaklıkların bulunmadığı AirPods şarj kutusunu da tek başına satıyor. Fiyatı ise 549 TL.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle