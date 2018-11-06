AirPods 2 nasıl olacak?
Apple'ın henüz ismini anmadığı yeni nesil kablosuz kulaklığı AirPods 2 nasıl olacak? Daha çok kimlere hitap edecek?
Apple'ın aldığı yeni patent, kulaklığın sağlık özellikleri ve gürültü önleme konularında adımlar atacağı konusunda bizlere fikir sunmuş oluyor. Markaların aldığı ticari patentler, genelde markanın modele ilişkin planlarını doğru bir şekilde yansıtır.
AirPods’lar önceki dosya kayıtlarında ‘ses kaydı ve çoğaltma aparatı‘ olarak geçiyordu. Şimdi ise bunlara ‘fitness, egzersiz, sağlık ve sağlık sensörleri‘ ekleniyor. Bu patentin başvurusunda ayrıca kalp ritmi, yakılan kalori ve vücut hareketinin izlenmesi için gerekli sensörlerin mekanizması da belirtilmiş durumda.
Bu özellikler aslında kablosuz kulaklıklar için yeni değil. Samsung’un Gear Icon X modeli kalp ritmi ölçümü ve egzersiz takibi gibi işlemleri yapabilme özelliğine sahipti. Ancak Apple kullanıcıları için bu yeni patent, spor meraklıları için heyecan verici olabilir.
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