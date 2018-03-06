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    Airpods 2 mi geliyor?

    Hürriyet Haber
    06.03.2018 - 14:40 | Son Güncelleme:

    Apple, EarPods ve AirPords ile kulaklık sektörüne birçok yenilik kazandırdı. Şirketin bu aralar premium bir ürün için çalışmalara başladığı iddia ediliyor.

    Apple'ın kablosuz kulaklıklığı AirPods tasarım sebebi ile kullanıcıları tereddütte düşürse de, büyük başarılara imza attı. Ancak şirket bu sektörde kalmak istiyorsa ya tasarımını değiştirmeli ya da yeni özellikler getirmeli. Bu yüzden Apple'ın kulak üstü tarzda aktif gürültü önleyici özelliğine sahip kablosuz kulaklık üzerinde çalıştığı söyleniyor. 

    Airpods 2 mi geliyor

    Bu kulaklıkta da AirPods'da olduğu gibi kesintisiz eşleştirme performansının olacağı tahmin ediliyor. AirPods'da bulunan W1 yonga setinin güçlenmiş sürümünü bu kulaklıkta görebiliriz. Ayrıca Apple'ın, AirPods'u su geçirmezlik ve sürekli beklemede olan "always-listening" Siri desteği şeklinde güncellenmesi bekleniyor.

    Etiketler: Apple , AirPods , Gürültü engelleyici , Kablosuz kulaklık
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