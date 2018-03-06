Airpods 2 mi geliyor?

Apple'ın kablosuz kulaklıklığı AirPods tasarım sebebi ile kullanıcıları tereddütte düşürse de, büyük başarılara imza attı. Ancak şirket bu sektörde kalmak istiyorsa ya tasarımını değiştirmeli ya da yeni özellikler getirmeli. Bu yüzden Apple'ın kulak üstü tarzda aktif gürültü önleyici özelliğine sahip kablosuz kulaklık üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Bu kulaklıkta da AirPods'da olduğu gibi kesintisiz eşleştirme performansının olacağı tahmin ediliyor. AirPods'da bulunan W1 yonga setinin güçlenmiş sürümünü bu kulaklıkta görebiliriz. Ayrıca Apple'ın, AirPods'u su geçirmezlik ve sürekli beklemede olan "always-listening" Siri desteği şeklinde güncellenmesi bekleniyor.