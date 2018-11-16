AirPods 2 hangi yeni özelliklerle geliyor?
Apple'ın bir süredir konuşulan yeni kablosuz kulaklığı AirPods 2 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Bakın yeni AirPods'lar hangi özelliklerle geliyor?
Yeni AirPods 2 eskisinden bile daha güçlü. Cihaz özellikle "Siri" ile yüksek uyumluluk gösteriyor. Cihaz "Su Geçirmezlik Özelliği", eskisinden daha modern Bluetooth mimarisi ve yüksek batarya ömrü ile beklentileri yükseltecek.
Twitter'daki Ice Universe hesabına göre(söz konusu hesap Apple ile ilgili son derece başarılı tahminlerde bulunmuştur) en geç, yılın son ayında piyasaya sürülecek.
Yüklenen fotoğraflardan birinde klasik bir şarj yapısı görülmüyor. Apple'dan sızan bilgilere göre, kablosuz şarj mimarisine işaret ediliyor. Cihaz şarj edildiği anda, bir LED ışığı dikkatleri üstünde toplayacak.
Geri kalan fotoğraflar Apple Watch Series 3 ünitesini ve iki farklı paket içerisindeki AirPod'u gösteriyor. Görünüm açısından halef-selef arasında büyük farklar yok. Lakin teknolojiler arasında, yazımızın başlarında belirttiğimiz gibi önemli farklar mevcut.
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