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    AirPod'larda Siri aktif oluyor!

    Hürriyet Haber
    23.02.2018 - 11:00 | Son Güncelleme:

    Ürünlerine sürekli yenilik katmak isteyen Apple, yeni çıkacak olan AirPod modelleriyle birlikte, sesli komut ve su direnci desteği sunacak.

    Bloomberg'in haberine göre Apple'ın kablosuz kulaklığı AirPod, akıllı telefonlarla çok iyi derecede etkileşime giriyor. Ürünlerinde sürekli yenilik isteyen şirketin, yeni AirPod modellerini, önceki AirPod modellerinde bulunan W1 çiplerini değiştirerek ve daha gelişmiş çipleri kullanarak hizmete sunacağı öğrenildi. 

    AirPodlarda Siri aktif oluyor

    Apple'ın planları sadece bu kadarıyla kısıtlı değil. 2018 yılında çıkacak tüm AirPod modellerinde sesli komut desteğini kullanmak isteyen kullanıcıların, "Hey Siri" demesi yeterli olacak. Ancak bu durum 2018 yılından önce çıkmış AirPod'lar için geçerli değil. O AirPod'larda da sesli komut işlemi için, hoparlör üzerindeki butona basmak gerekiyor. 

    Yine Bloomberg'in haberine göre Apple, AirPod'lar için getireceği bu özelliklerle yetinmeyecek. Şirket, 2019 yılı için ise AirPod'ların suya da direnci olmasını istiyor. 

    Etiketler: apple , airpod , akıllı hoparlör
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