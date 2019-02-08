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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
08.02.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Airbus ve Dassault Systèmes'ten önemli işbirliği

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Airbus ve Dassault Systèmes'ten önemli işbirliği

Airbus ve Dassault Systèmes, birlikte çalışma ilkesine dayalı 3D tasarım, mühendislik, üretim, simülasyon ve istihbarat uygulamalarının kullanımı konusunda işbirliği yapmak üzere beş senelik bir sözleşme imzaladı. Bu işbirliği Airbus’ın dijital dönüşümünde önemli bir adım atım atmasına olanak sağlayacak ve havacılık sektöründe Avrupa’da yeni bir endüstriyel ekosistem oluşturmak için zemin hazırlayacak.

Sözleşmeye göre, Airbus, bütünleşik kullanıcı deneyimi için tasarımdan operasyonlara kadar dijital süreklilik özelliğini tek bir veri modeli içinde sunan ve bu şekilde dijital tasarım, üretim ve hizmetleri (DDMS) Airbus’ın tüm iş birimlerinde ve ürün hatlarında hayata geçirecek olan Dassault Systèmes’in 3DEXPERIENCE platformunu kullanacak.

DDMS, ardışık geliştirme süreçlerinden parallel geliştirme süreçlerine geçerek, yeni ürün tasarımında, operasyonel performansta, destek ve bakımda, müşteri memnuniyetinde ve yeni iş modellerinde çığır açacak yeniliklerin önünü açıyor. Öncelikle ürün performansına odaklanmak yerine, Airbus gelecek nesil uçakların tasarımını ve geliştirilmesini uçakların üretildiği tesislerle birlikte yapabilecek, bu da maliyetleri azaltırken pazara sürüm süresini de kısaltacak.

İşbirliği konusunda açıklama yapan Airbus Ticari Uçakları Başkanı Guillaume Faury, “Yalnızca dijitalleştirmeden ya da 3D deneyimden bahsetmiyoruz; uçakların tasarım ve çalıştırılma yöntemlerini yeniden değerlendiriyor, süreçlerimizi müşteri memnuniyetini gözönünde bulundurarak modernize ediyor ve hızlandırıyoruz. DDMS değişim için katalizör görevi görüyor ve DDMS ile Avrupa havacılık sektörü için en gelişmiş teknolojileri içeren yeni bir model oluşturuyoruz. Hedefimiz ürün geliştirme hazırlık süresini kısaltan güçlü bir üretim düzeni kurmak.” dedi.

Dassault Systèmes’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Bernard Charlès da, “Havacılık sektörü dışında teknolojinin, bilimin ve sanatın böylesine kesiştiği başka bir sektör yok. Sektörün bugüne kadar nasıl bir değişimden geçtiğini düşünürsek, bu değişimde teknik becerilerin, dijital kesinliğin ve ilhamın önemli bir rol oynadığını görebiliriz. Havacılık sektörünün bir çok sektöre göre daha hızlı dönüşüm gerçekleştirebildiği kanıtlanmıştır. Havacılık sektörü aynı zamanda operasyonlara yönelik yüksek kaliteli yenilikleri ve yeni hizmetleri oldukça karmaşık ve sıkı düzenlemelerin olduğu ortamlarda sunuyor. 3DEXPERIENCE platformu Airbus’un dijital dönüşümünü hızlandıracak. Bu sayede Airbus, ekosisteminden elde edeceği içgörüler ve uzmanlıklar sayesinde yalnızca dijital dünyanın mümkün kılabildiği yeni deneyimleri sunabilecek.” dedi.

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