Airbnb için sürpriz gelişme: 2020'den itibaren...
Airbnb, hisselerini halka arz edeceğini duyurdu. 2020 yılı itibarıyla şirket, bu geçişe başlayacağına dikkat çekerken, söz konusu gelişme sektörde de büyük ilgiyle karşılandı.
2008’te kurulan ve hızla büyüyen Airbnb, hisselerini halka açmak için kendine 2020 tarihini hedef olarak koydu. Şirketin 2019 ikinci çeyreğindeki gelirleri 1 milyar doları geçerek ilk defa çeyrek bazında 1 milyar dolardan fazla kazanan şirketler seviyesine yükselmiş oldu. Bu da yatırımcıların Airbnb’ye ilgisini artıracak gibi görünüyor.
ABD’de yatırımcılar şirketlerin hisse değerindeki artıştan ziyade kazancının yüksek olmasını önemsiyor, bu sayede dağıtılacak temettü miktarının da yüksek olması nedeniyle elinde tuttuğu hisse senedi nedeniyle yatırımcı her sene düzenli ve yüksek gelir elde ediyor.
Finansman değeri 31 milyar doları bulan şirket için birçok şehirde sert kısıtlamalar söz konusu.
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