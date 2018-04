Ailenizin siber gizliliği için 5 kritik tavsiye

McAfee’nin ailelere yönelik yayınladığı beş kritik tavsiye ise şu şekilde sıralanıyor:

Online cihazları listeleyin: Günümüzde küçük çocuklar dahil tüm aile bireyleri telefon, tablet, PC, oyun konsolları gibi her an internete bağlı cihazlar kullanıyor. Yakın gelecekte, akıllı evlere yönelik servislerin yaygınlaşmasıyla evdeki her bir eşya benzer bir konuma sahip olacak. Öncelikle kullandığınız tüm online cihazların bir listesini yapmalısınız. Bu liste, güvenlik riskine sahip cihazların tespitini kolaylaştıracaktır. Listelenen cihazların her biri için aile bireylerinden birine sorumluluk atayın. Nasıl dışarı çıktığınızda pencereleri kapayıp, kapınızı kilitliyorsanız, internete bağlanan cihazlarınız için de dijital kapıları kapatmalısınız. Bir ödül sistemi oluşturarak çocuklarınızın da bu işleme dahil olmasını kolaylaştırabilir ve eğlenceli hale getirebilirsiniz.

Sosyal platformlarda gizlilik ayarlarını yükseltin: Facebook, Instagram, Snapchat ya da diğerleri. Tüm sosyal platformlar yaşamınızı ve kişisel verilerinizi paylaştığınız alanlardır ve yüksek dikkat gerektirir. Kullanılan platformları tıpkı cihazlarda olduğu gibi listeleyin ve her bir platform için gizlilik ayarlarınızı yükseltin. Bununla birlikte hangi verileri paylaştığınız, kimleri listelerinize dahil etmeniz gerektiği konusunda da kendinizi hazırlayın. Çocuklarınızın profilinde okul adı, yaş, adres, telefon numarası, e-posta adresi, konum bilgileri gibi kişisel bilgiler varsa bunları temizleyin.



Uygulamaları güncel tutun: Özelikle mobil cihazlardaki uygulamaların güncel tutulması önemlidir. İster telefon ya da tablet ister PC ya da televizyon olsun uygulamalarınızı güncel tutun. Eğer otomatik güncelleme seçeneği kapalıysa bunu aktif hale getirin. Bilgisayar korsanları ya da casus yazılımlara karşı cihazlarınızı ve sisteminizi korumak için güçlü bir güvenlik yazılımı yükleyin ve mutlaka güncel tutun. Yüklediğiniz güvenlik yazılımının rahatsız edici içerikler, resimler ve internet sitelerini filtrelemesi için gerekli ayarlamaları yapın.







Güçlü ve benzersiz parolalar oluşturun: Aile bireylerinin tümünün güçlü ve benzersiz parolalar kullandığından emin olun. Gülü bir parola basit, uzun ve unutulmaz olmalı. Sadece sizin tarafınızdan bilinebilecek parolalar oluşturun. Bu parolalar birden fazla kelimenin bileşiminden oluşmalı, fakat birlikte anlamlı olmamalıdır. Örneğin sevdiğiniz üç şeyi birleştirebilirsiniz: “siirpembemakarna” ya da “bahceyildizmavi” gibi kelime öbekleri tahmin edilmesi zor parolalar arasında yer almaktadır. Bu yaklaşımın tüm aile bireyleri tarafından benimsendiğine emin olun. Evde 8 – 18 yaş aralığında bireyler varsa onlara neden güçlü ve benzersiz parolalar kullanmaları gerektiğini anlatın. Bunu kalıcı hale getirmek için bir ödül sistemi kurgulayın.



Dijital ebeveyn olun: Yalnızca gerçek hayatta değil, sanal ortamda da çocuklarınızın güvenliğine odaklanmış bir ebeveyn olun. Yukarıda listelenen önerileri çocuklarınıza anlatmakla kalmayın, uygulayıp uygulamadıklarını takip edin. Bunun için cihazlarını ve ayarlarını gözden geçirin. Gerekiyorsa cihazlarının ve sosyal ağlardaki profil ayarlarının gizlilik seviyesini yükseltin ve güçlü parolalar oluşturun. Kişisel bilgiler online olarak paylaşılıyorsa bu verileri temizleyin. Kullanılmayan uygulamaları cihazlardan silin ve otomatik güncellemeyi aktif hale getirin. En önemlisi hem kendiniz hem de çocuklarınız için dijital gizliliğin bir öncelik haline gelmesini sağlayın.