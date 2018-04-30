Ailenizin siber gizliliği için 5 kritik tavsiye

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriAilenizin siber gizliliği için 5 kritik tavsiye
GeriTeknoloji Ailenizin siber gizliliği için 5 kritik tavsiye
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
30.04.2018 - 13:32, Son Güncelleme:

Ailenizin siber gizliliği için 5 kritik tavsiye

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ailenizin siber gizliliği için 5 kritik tavsiye

Kişisel veriler ve siber tehditlere karşı etkin güvenlik çözümleri sunan McAfee, aile bireylerinin sanal ortamda karşılaştığı riskleri azaltacak beş tavsiye yayınladı.

McAfee’nin ailelere yönelik yayınladığı beş kritik tavsiye ise şu şekilde sıralanıyor: 

Online cihazları listeleyin: Günümüzde küçük çocuklar dahil tüm aile bireyleri telefon, tablet, PC, oyun konsolları gibi her an internete bağlı cihazlar kullanıyor. Yakın gelecekte, akıllı evlere yönelik servislerin yaygınlaşmasıyla evdeki her bir eşya benzer bir konuma sahip olacak. Öncelikle kullandığınız tüm online cihazların bir listesini yapmalısınız. Bu liste, güvenlik riskine sahip cihazların tespitini kolaylaştıracaktır. Listelenen cihazların her biri için aile bireylerinden birine sorumluluk atayın. Nasıl dışarı çıktığınızda pencereleri kapayıp, kapınızı kilitliyorsanız, internete bağlanan cihazlarınız için de dijital kapıları kapatmalısınız. Bir ödül sistemi oluşturarak çocuklarınızın da bu işleme dahil olmasını kolaylaştırabilir ve eğlenceli hale getirebilirsiniz.

Sosyal platformlarda gizlilik ayarlarını yükseltin: Facebook, Instagram, Snapchat ya da diğerleri. Tüm sosyal platformlar yaşamınızı ve kişisel verilerinizi paylaştığınız alanlardır ve yüksek dikkat gerektirir. Kullanılan platformları tıpkı cihazlarda olduğu gibi listeleyin ve her bir platform için gizlilik ayarlarınızı yükseltin. Bununla birlikte hangi verileri paylaştığınız, kimleri listelerinize dahil etmeniz gerektiği konusunda da kendinizi hazırlayın. Çocuklarınızın profilinde okul adı, yaş, adres, telefon numarası, e-posta adresi, konum bilgileri gibi kişisel bilgiler varsa bunları temizleyin.

Uygulamaları güncel tutun: Özelikle mobil cihazlardaki uygulamaların güncel tutulması önemlidir. İster telefon ya da tablet ister PC ya da televizyon olsun uygulamalarınızı güncel tutun. Eğer otomatik güncelleme seçeneği kapalıysa bunu aktif hale getirin. Bilgisayar korsanları ya da casus yazılımlara karşı cihazlarınızı ve sisteminizi korumak için güçlü bir güvenlik yazılımı yükleyin ve mutlaka güncel tutun. Yüklediğiniz güvenlik yazılımının rahatsız edici içerikler, resimler ve internet sitelerini filtrelemesi için gerekli ayarlamaları yapın.

Ailenizin siber gizliliği için 5 kritik tavsiye


Güçlü ve benzersiz parolalar oluşturun: Aile bireylerinin tümünün güçlü ve benzersiz parolalar kullandığından emin olun. Gülü bir parola basit, uzun ve unutulmaz olmalı. Sadece sizin tarafınızdan bilinebilecek parolalar oluşturun. Bu parolalar birden fazla kelimenin bileşiminden oluşmalı, fakat birlikte anlamlı olmamalıdır. Örneğin sevdiğiniz üç şeyi birleştirebilirsiniz: “siirpembemakarna” ya da “bahceyildizmavi” gibi kelime öbekleri tahmin edilmesi zor parolalar arasında yer almaktadır. Bu yaklaşımın tüm aile bireyleri tarafından benimsendiğine emin olun. Evde 8 – 18 yaş aralığında bireyler varsa onlara neden güçlü ve benzersiz parolalar kullanmaları gerektiğini anlatın. Bunu kalıcı hale getirmek için bir ödül sistemi kurgulayın.

Dijital ebeveyn olun: Yalnızca gerçek hayatta değil, sanal ortamda da çocuklarınızın güvenliğine odaklanmış bir ebeveyn olun. Yukarıda listelenen önerileri çocuklarınıza anlatmakla kalmayın, uygulayıp uygulamadıklarını takip edin. Bunun için cihazlarını ve ayarlarını gözden geçirin. Gerekiyorsa cihazlarının ve sosyal ağlardaki profil ayarlarının gizlilik seviyesini yükseltin ve güçlü parolalar oluşturun. Kişisel bilgiler online olarak paylaşılıyorsa bu verileri temizleyin. Kullanılmayan uygulamaları cihazlardan silin ve otomatik güncellemeyi aktif hale getirin. En önemlisi hem kendiniz hem de çocuklarınız için dijital gizliliğin bir öncelik haline gelmesini sağlayın.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ailenizin siber gizliliği için 5 kritik tavsiye

Avengers: Infinity War telefonları da vurdu!

WhatsApp hangi verilerimi tutuyor?

İşte PES 2019'dan ilk görüntüler