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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
30.07.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Aileleri dijital dünyanın tehlikelerine karşı uyardılar

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Aileleri dijital dünyanın tehlikelerine karşı uyardılar

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), Eskişehir Garı'nda dağıttığı 2 bin 500 broşürle, çocuklar tarafından yaz tatilinde kullanımı artan dijital dünyadaki tehlikelere karşı ailelere uyarıda bulundu.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın desteğiyle kurulan SODİGEM, sosyal medyanın doğru kullanımı ve dijital dünyanın beraberinde getirdiği tehlikeler konusunda toplumu bilinçlendirme ve eğitme çalışmalarını şehir içinde ve şehir dışında sürdürüyor.

Merkez, Eskişehir Garı'nda açtığı stantlarda hem birimi tanıtıyor hem de çocuklar tarafından yaz tatilinde kullanımı artan dijital dünyadaki tehlikelere karşı aileleri uyarıyor.

SODİGEM ekibi tarafından şehre gelen ya da çeşitli kentlere seyahat edecek yolculara merkezin çalışmaları hakkında bilgi verilirken, aynı zamanda merkez tarafından hazırlanan 2 bin 500 adet "SODİGEM tanıtım" ve "Ailelere yaz tatilinde dijital dünya uyarıları" broşürü de dağıtıldı.

SODİGEM ekibine ilgi gösteren vatandaşlar, topluma dijital dünyanın tanıtılması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

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