Aileler siber zorbalık korkusu yaşıyor

Siber zorbalık, bir çocuğun veya ergenin başka bir çocuk, ergen veya yetişkin tarafından internet, dijital ve mobil teknolojiler kullanılarak tehdit edilmesi, aşağılanması, utandırılması veya taciz edilmesi olarak tanımlanabilir. Ne yazık ki siber zorbalık internette yaygınlaşıyor.

Siber zorbalık ve geleneksel yollarla gerçekleştirilen zorbalığın arasındaki en önemli fark, çocuğunuz kendi odasında otururken siber zorbalığa maruz kalabilmesi. Genellikle bir kaçışı olmadığı için siber zorbalık daha göz korkutucu bir hal alıyor.

“Siber zorbalık ile başa çıkmanın en iyi yolu, çocuklar ile açıkça konuşarak bu durumu ve yapmamaları gereken şeyleri anlamalarını sağlamaktır” diyen Erginkurban, online güvenlik için ebeveynlere ve çocuklara yedi önemli tavsiyede bulunuyor.

Bilgisayar, tablet, telefon ve internet kullanımı ile ilgili kurallar ve zaman dilimleri belirleyin. Bunu çocuğunuzla beraber, nedenlerini açıklayarak ve karşılıklı fikir paylaşarak yapmanız onun tehlikeleri daha iyi anlamasını sağlayacaktır.



İnternet gizliliği ile ilgili çocuklarınızı bilgilendirin. Kişisel bilgilerini normal hayatta nasıl yabancılarla paylaşmamaları gerektiğini biliyorlarsa, internetin de farklı olmadığını, burada da aynı şekilde tanımadığı insanlarla hiçbir bilgiyi paylaşmamaları gerektiğini açıklayın.



Cihazlarımız üzerindeki kameralar saldırganlar tarafından haberiniz olmadan uzaktan erişilerek kullanılabilir. Kameraları kontrol altında tutabilecek bir güvenlik yazılımı kullanın veya hiçbir şey yapamıyorsanız fiziksel olarak kapatın.



Siz ya da çocuğunuz sosyal medya paylaşımlarını “Herkes” ya da “Arkadaşının Arkadaşı” şeklinde yapıyorsanız, bilgilerinize kimin ulaştığı ile ilgili kontrolü kaybedersiniz. Arkadaş listelerinizi kontrol altında tutun ve her gelen arkadaşlık talebini hemen kabul etmeyin.



Yüklediğiniz uygulamaları ve işletim sistemlerini güncel tutun. Mutlaka güncel bir güvenlik yazılımı (antivirüs) kullanın.



İnternette paylaştığınız bilgilerin silinmeyeceğini aklınızdan çıkarmayın. Siz önceden paylaştığınız bir fotoğrafı sildiğinizde ya da sosyal medya hesaplarınızı komple kapattığınızda bile bu verilerin başka bir yerde saklanıyor olabileceğini unutmayın.



Fotoğraflarınız ve bilgileriniz başka birinin bilgisayarına kayıt edilmiş olabilir, paylaştığınız mecra bu bilgileri gerçekten silmiyor olabilir. Çocuklar ve ebeveynler hangi fotoğrafları ve bilgileri paylaşacağını iyice düşünmelidirler.



Ebeveyn kontrolü yazılımları kullanın. Anne ve babalar bu tür yazılımlar sayesinde çocuğun yaşına göre koruma filtreleri belirleyebilirler. İnternetteki tüm içeriği bilmenize imkan yok. Fakat bu tür ön tanımlı filtreler sürekli güncellenen listeleri ile interneti yaş sınırlarına göre kategorilere ayırırlar size kalan sadece çocuğunuzun yaş grubunu seçmek olur.