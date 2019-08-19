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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
19.08.2019 - 07:55, Son Güncelleme:

Aileler siber zorbalık korkusu yaşıyor

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Aileler siber zorbalık korkusu yaşıyor

Çocuklar teknoloji ile artık çok erken yaşta tanışıyor. Anne babaları en çok endişelendiren konuların başında da siber zorbalık geliyor vebu durum pek çok ebeveyn için sorun yaratıyor. Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada ebeveynler çocuklarının ne yaptıkları, neyi izledikleri ve bu durumla nasıl başa çıkacakları konusunda kendilerini rahatsız hissediyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri konu teknoloji olunca, çocukların bizden ileride olması. ESET Türkiye Pazarlama Müdürü Can Erginkurban bu konuda önemli tavsiyelerde bulundu.

Siber zorbalık, bir çocuğun veya ergenin başka bir çocuk, ergen veya yetişkin tarafından internet, dijital ve mobil teknolojiler kullanılarak tehdit edilmesi, aşağılanması, utandırılması veya taciz edilmesi olarak tanımlanabilir. Ne yazık ki siber zorbalık internette yaygınlaşıyor. 

Siber zorbalık ve geleneksel yollarla gerçekleştirilen zorbalığın arasındaki en önemli fark, çocuğunuz kendi odasında otururken siber zorbalığa maruz kalabilmesi. Genellikle bir kaçışı olmadığı için siber zorbalık daha göz korkutucu bir hal alıyor. 

“Siber zorbalık ile başa çıkmanın en iyi yolu, çocuklar ile açıkça konuşarak bu durumu ve yapmamaları gereken şeyleri anlamalarını sağlamaktır” diyen Erginkurban, online güvenlik için ebeveynlere ve çocuklara yedi önemli tavsiyede bulunuyor. 

Bilgisayar, tablet, telefon ve internet kullanımı ile ilgili kurallar ve zaman dilimleri belirleyin. Bunu çocuğunuzla beraber, nedenlerini açıklayarak ve karşılıklı fikir paylaşarak yapmanız onun tehlikeleri daha iyi anlamasını sağlayacaktır.

İnternet gizliliği ile ilgili çocuklarınızı bilgilendirin. Kişisel bilgilerini normal hayatta nasıl yabancılarla paylaşmamaları gerektiğini biliyorlarsa, internetin de farklı olmadığını, burada da aynı şekilde tanımadığı insanlarla hiçbir bilgiyi paylaşmamaları gerektiğini açıklayın.

Cihazlarımız üzerindeki kameralar saldırganlar tarafından haberiniz olmadan uzaktan erişilerek kullanılabilir. Kameraları kontrol altında tutabilecek bir güvenlik yazılımı kullanın veya hiçbir şey yapamıyorsanız fiziksel olarak kapatın.

Siz ya da çocuğunuz sosyal medya paylaşımlarını “Herkes” ya da “Arkadaşının Arkadaşı” şeklinde yapıyorsanız, bilgilerinize kimin ulaştığı ile ilgili kontrolü kaybedersiniz. Arkadaş listelerinizi kontrol altında tutun ve her gelen arkadaşlık talebini hemen kabul etmeyin.

Yüklediğiniz uygulamaları ve işletim sistemlerini güncel tutun. Mutlaka güncel bir güvenlik yazılımı (antivirüs) kullanın.

İnternette paylaştığınız bilgilerin silinmeyeceğini aklınızdan çıkarmayın. Siz önceden paylaştığınız bir fotoğrafı sildiğinizde ya da sosyal medya hesaplarınızı komple kapattığınızda bile bu verilerin başka bir yerde saklanıyor olabileceğini unutmayın.

Fotoğraflarınız ve bilgileriniz başka birinin bilgisayarına kayıt edilmiş olabilir, paylaştığınız mecra bu bilgileri gerçekten silmiyor olabilir. Çocuklar ve ebeveynler hangi fotoğrafları ve bilgileri paylaşacağını iyice düşünmelidirler.

Ebeveyn kontrolü yazılımları kullanın. Anne ve babalar bu tür yazılımlar sayesinde çocuğun yaşına göre koruma filtreleri belirleyebilirler. İnternetteki tüm içeriği bilmenize imkan yok. Fakat bu tür ön tanımlı filtreler sürekli güncellenen listeleri ile interneti yaş sınırlarına göre kategorilere ayırırlar size kalan sadece çocuğunuzun yaş grubunu seçmek olur.

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