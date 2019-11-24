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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.11.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Aile içi şiddetin kadın çalışanlar üzerindeki etkisi

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Aile içi şiddetin kadın çalışanlar üzerindeki etkisi
Fotoğraf: iStock

Vodafone’un KPMG işbirliğiyle hazırladığı ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle yayınladığı rapor, aile içi şiddetin kadın çalışanlar üzerindeki etkisini ortaya koyuyor. Rapora göre, son 1 yılda 107 ülkede 80 milyon kadın çalışan aile içi şiddete maruz kaldı. Türkiye’de bu sayı 833 bin olarak öngörülürken, yaklaşık 57 bin kadın da aile içi şiddet nedeniyle işine gidemedi. Araştırmanın yapıldığı Türkiye dahil 9 ülkede, aile içi şiddet nedeniyle oluşan işe devamsızlığın ekonomide her yıl 2,1 milyar dolarlık kayba yol açtığı tahmin ediliyor.

Cinsiyet eşitliğini toplumsal ve ekonomik gelişimin temel şartlarından biri kabul eden Vodafone, Türkiye dahil faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde aile içi şiddete karşı çalışanlarına destek olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Mart ayında tüm dünyada aile içi şiddet konusuna yaklaşımını ve bu konuda çalışanlarına sağlayacağı destekleri içeren Aile İçi Şiddet Prosedürü’nü yayınlayan Vodafone, şimdi de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle aile içi şiddetin kadın çalışanlar üzerindeki etkisini ortaya koyan bir rapor yayınladı. KPMG işbirliğiyle hazırlanan ve Türkiye dahil 9 ülkeyi kapsayan rapora göre, son 1 yılda 107 ülkede toplam kadın işgücünün yaklaşık %15’ine denk gelen 80 milyon kadın çalışan aile içi şiddete maruz kaldı. Bu sayı Türkiye’de 833 bin olarak öngörülüyor. 

Ekonomide yıllık tahmini kayıp 2,1 milyar dolar

Rapor, aile içi şiddetin kariyer gelişimi ve işletmeler üzerindeki olumsuz etkisini de gösteriyor. Araştırmaya katılan mağdurların üçte birinden fazlası (%38) verimliliklerinin düştüğünü söylerken, %22’si de bazı günler işe gidemediklerini ve izin almak zorunda kaldıklarını belirtti. Rapora göre aile içi şiddet nedeniyle işe gidemeyen kadın sayısı Türkiye’de yaklaşık 57 bin oldu. Araştırmanın yapıldığı 9 ülkede aile içi şiddet nedeniyle oluşan işe devamsızlığın ekonomide her yıl 2,1 milyar dolarlık kayba yol açtığı tahmin ediliyor. Aile içi şiddet nedeniyle 4 milyon kadın terfi şansını yitirirken, bu durum sonucu maaşta oluşan yıllık ortalama kayıp, kadın çalışan başına 2 bin 900 doları buluyor. Bu ise söz konusu 9 ülkede her yıl kadınların potansiyel kazancında toplam 13 milyar dolara yakın kayıp anlamına geliyor. 

Aile içi şiddetin kadın çalışanlar üzerindeki etkisi

Bülent Bayram: “Aile içi şiddet, iş dünyasının da mücadele etmesi gereken bir konu” 

Aile içi şiddetin tüm dünyada önemli bir sorun teşkil ettiğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, şunları söyledi: 

“Aile içi şiddet, ekonomi ve verimliliğe yönelik olumsuz etkileri nedeniyle iş dünyasının da mücadele etmesi gereken önemli bir konu. Aile içi şiddet, çalışanların sadece sağlığını, refahını ve güvenliğini değil, iş yerindeki performansını, verimliliğini ve kariyer gelişimini de olumsuz etkiliyor. Vodafone olarak, çalışanlarımıza kendilerini rahat ve güvende hissedecekleri, tüm potansiyellerini ortaya koyarak çalışabilecekleri, destekleyici bir iş ortamı sağlamaya büyük önem veriyoruz. Grubumuz, geçtiğimiz Mart ayında aile içi şiddetin belirtilerinin tanınması, çalışana destek olunması ve çalışanın konuyla ilgili doğru adreslere yönlendirilmesini kapsayan Aile İçi Şiddet Prosedürü’nü yayınlayarak, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde böyle bir prosedür yayınlayan ilk şirket oldu. Bu prosedür ile, şiddete maruz kalan çalışanlarımıza 10 güne kadar ek izin ve finansal destek veriyoruz. Çalışanlarımız, Vodafone Aile İçi Şiddet Destek Hattı aracılığıyla psikolojik ve hukuki danışmanlık alabiliyor. Grubumuz bugün de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle aile içi şiddetin kadın çalışanlar üzerindeki etkisini ortaya koyan bir rapor yayınlayarak konunun önemine bir kez daha dikkat çekti. Vodafone olarak, çalışanlarımızı desteklemeye ve konu hakkında farkındalık yaratmaya devam edeceğiz.” 

Herkes için “Aile İçi Şiddet ve İstismara Yönelik İş Yeri Rehberi”

Geçtiğimiz Mart ayında Aile İçi Şiddet Prosedürü’nü yayınlayan Vodafone, aynı konuda Cinsiyet Eşitliği Uzmanı Dr. Jane Pillinger tarafından kaleme alınan, her yönetici ve çalışanın faydalanabileceği “Aile İçi Şiddet ve İstismara Yönelik İş Yeri Rehberi”ni tüm paydaşlarının erişimine sundu. Rehber; şiddet tanımlarını, şiddetin iş yerine etkilerini, çalışan ve yöneticilerin bu etkileri en aza indirmek için neler yapabileceklerini vaka analizleri ile anlatıyor. Herkesin kullanımına açık ve erişilebilir bir kaynak olarak tasarlanan rehberin, aile içi şiddet konusunda farkındalık ve bilincin artırılmasına yardımcı olması hedefleniyor. 

Çalışanlara zorunlu “Aile İçi Şiddet Farkındalık Eğitimi”

Vodafone ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önündeki en büyük engellerden biri olan şiddetle mücadelede, şiddet türlerinin farkında olmak, mağdura yaklaşım ve iletişim yöntemlerini anlamak, destek mekanizmalarını bilmek amacıyla “Vodafone Aile İçi Şiddet Farkındalık Eğitimi” hazırladı. “Aile İçi Şiddet ve İstismara Yönelik İş Yeri Rehberi” temel alınarak hazırlanan bu eğitim, hem oryantasyon programına eklendi, hem de tüm çalışanlara zorunlu hale getirildi. 

Kırmızı Işık, yaklaşık 320 bin kadına ulaştı 

Türkiye Vodafone Vakfı’nın teknolojinin dönüştürücü gücünü insanlığın iyiliği için kullanma vizyonu çerçevesinde hayata geçirdiği Kırmızı Işık uygulaması, şiddete maruz kalan kadınların tek tuşla yakınlarına telefonla erişebilmesini ve acil SMS gönderebilmesini sağlıyor. Uygulamayla, Alo 183, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı acil numaraları tek tuş ile aranabiliyor. Ayrıca, en yakın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin adresleri ve başvurulabilecek kuruluşlar harita üzerinden bulunabiliyor. Kadınlar, şiddete maruz kalındığında neler yapılabileceği ile ilgili bilgilere de erişebiliyor. Kırmızı Işık uygulaması yaklaşık 320 bin kadına ulaştı.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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