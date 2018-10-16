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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
16.10.2018 - 10:55, Son Güncelleme:

Ahtapot’un kolları Asya’yı hızla sarıyor!

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Ahtapot’un kolları Asya’yı hızla sarıyor!

Güvenlik uzmanları Asya’nın merkezindeki diplomatik kaynakları hedef alan yeni bir siber casusluk dalgasını tespit etti. “Octopus” (Ahtapot) adı verilen ve popüler mesajlaşma uygulamasını taklit eden bir Truva atı aracılığıyla yayılan saldırı, bölgede Telegram uygulamasının yasaklanacağı haberleriyle popülerlik kazanmaya çalışıyor. Octopus, kurulduğu bilgisayarın kontrolünün saldırganlar tarafından ele geçirilmesine yol açıyor.

Siber saldırganlar dünyanın dört bir köşesindeki kullanıcılara ve şirketlere yönelik mahremiyeti ortadan kaldırmak ve hassas bilgilere ulaşmak için yöntemlerini sürekli geliştiriyor. Bu kez saldırganlar yaygın mesajlaşma uygulaması Telegram’ı taklit eden Octopus (Ahtapot) adlı bir Truva atıyla kurbanlarının bilgisayarlarını ele geçirme yoluna gitti. 

Octopus’u Telegram’ın bir sürümü gibi paketleyerek ve ilgili logoları ekleyerek Kazak karşıtı partilerin alternatif iletişim aracı gibi ortaya koyan saldırganlar, paketin içine yerleştirdikleri kodlarla uygulamayı kuran cihazların kontrolünü ele geçiriyor. Truva atı aktif hale geldiğinde bulaştığı bilgisayarlarda dosya silme, erişim engelleme, modifikasyon, kopyalama ve indirme gibi pek çok işlemin uzaktan yapılabilmesini sağlıyor. Böylece cihazdaki hassas bilgileri çalabiliyor, açtıkları arka kapılarla diğer sistemlerden erişim sağlayabiliyor ve siber casusluk faaliyetleri gerçekleştirebiliyor. Bu yöntem yine Telegram paketlerini kullanan ünlü Zoo Park siber casusluk sistemiyle büyük benzerlik taşıyor. 

Kaspersky algoritmalarıyla yazılım kodlarının benzerliğini inceleyen güvenlik araştırmacıları, tehdidin 2014 yılından beri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine dahil Merkez Asya ülkelerini ve Afganistan’ı hedef alan, Rusça konuşan DustSquad ile bağlantılı olabileceğini ifade ediyor. Geçtiğimiz iki yılda araştırmacılar, bu gruba ait özelleştirilmiş Android ve Windows uygulamalarıyla yayılan ve bireysel ve diplomatik kaynakları hedefleyen dört ayrı saldırı dalgası tespit ettiler. 

Kaspersky Lab Güvenlik Araştırmacısı Denis Legezo, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulunuyor:

“2018’de Asya’nın merkezindeki diplomatik odakları hedef alan çok sayıda tehditle karşılaştık. DustSquad bu bölgede birkaç yıldır aktif ve söz konusu tehdidin arkasındaki isim olma ihtimali yüksek. Görünen o ki bu bölgeyi hedefleyen siber casusluk girişimlerinin sayısı giderek artma eğiliminde. Bölgedeki organizasyonların dikkatli olmasını ve personelini bilinçlendirmesini öneriyoruz.”

 

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