Ağırlığının 40 katını taşıyabilen drone

Kısa bir süre önce bilim dünyasından çarpıcı bir haberle "irkildik" hatırlarsanız. Boston Dynamics'in Atlas robotunun geldiği nokta, robotik bilimde ne kadar büyük bir aşama kaydedildiğini gösterse de, herhangi bir robotun burada da görebileceğiniz gibi türden hareketlerde bulunması gerçekten de insanı biraz endişelendiriyor pek tabii. Özellikle Terminatör filmini bilenlerin bu konuda biraz hassas olmaları anlaşılabilir bir durum. Neyse konuya geri dönelim.

Evet, Atlas karadan (şimdilik) hareket ediyorsa da, işin bir de kuşkusuz hava tarafı var ve bilim insanları burada da drone'ları geliştirmeye devam ediyorlar. İsviçre Stanford University Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne araştırmacılarının üstlendiği bu görev, minik bir drone'un kendi ağırlığının 40 katını taşıyabilmesi yönünde.

Elbette bilim her zaman doğadan ilham alıyor. Misal, karıncalar kendi ağırlıklarının 50 katını, gergedan böcekleri ise 850 katını taşıyabiliyor. Peki, neden bir drone taşıyamasın? Bu sorudan yola çıkan araştırmacılar, geliştirdikleri minik bir drone'a kendi ağırlığının tam 40 kat fazlasını taşıttırmayı başarmışlar.

Tıpkı karıncalar gibi ve gergedan böcekleri gibi "mikro boyutlarda" olan bu drone'lar, özelleştirilebilir yapılarıyla farklı senaryolarda kullanılabiliyorlar. Minik yapıları sayesinde girilmesi zor alanlara girebilen drone'lar, ayrıca hedef objeye kitlenip kaldırabiliyor.

chip.com.tr'nin haberine göre araştırmacılar bu tür drone'lardan kurtarma çalışmalarında da faydalanmayı umuyorlar. Yine hemen yukarıdaki videoda da görebileceğiniz bir senaryoda, acil bir durumda binaya giren iki drone, güçlerini birleştirerek ağır bir kapıyı açabiliyor, ağır nesneleri kaldırabiliyorlar. Böylece özellikle yangın veya doğal afet gibi acil görevlerde yakın bir gelecekte kullanılmaları mümkün.

Araştırmacıların bu drone'lar üzerindeki çalışmalarında sonraki adım, birden fazla drone'u aynı anda kullanmaya yönelik olacak. Görünüşe göre araştırmacılar bir drone ordusu kurmanın hemen bir adım öncesindeler.