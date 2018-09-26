Agile Turkey Summit, 25 Ekim'de kapılarını açıyor
Agile Turkey Topluluğu, Türkiye ve bölge ülkelerin ilk ve en büyük Agile konferansı olan Agile Turkey Summit’in bu yıl 6'ncısını düzenliyor. 25 Ekim tarihinde Wyndham Grand Levent Oteli’nde gerçekleştirilecek etkinlikte birbirinden değerli yerli ve yabancı konuşmacılar yer alacak.
Etkinlik bu yıl “Dream, Experiment, Change!” sloganı ile 3 paralel oturumda düzenlenecek. Konferans içeriğinde geçtiğimiz yıllardan farklı olarak konuşmacılarla bire bir soru sorabileceğiniz seanslar, ücretsiz Agile Koçluk seansı “Coaches Recipe”, ücretsiz workshoplar ve daha bir çok yenilik yer alacak.
Agile Turkey Summit 2018’in açılış konuşmacısı Agile dünyasının çok yakından tanıdığı Spotify Model’inin yaratıcılarından ünlü isim Henrik Kniberg olacak.
Etkinlikte bu sene son zamanların popüler komedyeni Kaan Sekban ise kapanışta kişisel şovunu gerçekleştirecek.
Etkinlikte diğer yıllardan farklı olarak ve Türkiye’de ilk defa konferans konuşmaları sırasında canlı illüstrasyon yapılacak. Bu konuda dünyaca ünlü Stuart Young’ın gerçekleştireceği çalışmanın büyük ilgi uyandırması bekleniyor.
1000 kişinin katılması beklenen etkinlik için summit.agileturkey.org adresinden ayrıntılı bilgi edinilebiliyor.
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