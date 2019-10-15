Agile Turkey Summit, 24 Ekim'de kapılarını açıyor
Agile Turkey Topluluğu, Türkiye ve bölge ülkelerin ilk ve en büyük Agile konferansı olan Agile Turkey Summit’in bu yıl 7'ncisini düzenliyor. 24 Ekim tarihinde Wyndham Grand Levent Oteli’nde gerçekleştirilecek etkinlikte birbirinden değerli yerli ve yabancı konuşmacılar yer alacak.
Etkinlik bu yıl “Influence your team, organisation, culture” sloganı ile 3 paralel oturumda düzenlenecek. Konferans içeriğinde geçtiğimiz yıllardan farklı olarak deneyim paylaşımı, ücretsiz workshoplar ve daha bir çok yenilik yer alacak.
Agile Turkey Summit 2019’un açılış konuşmasını Agile dünyasının çok yakından tanıdığı, ilham verici içerikleriyle Lyssa Adkins ve Kat Conner yapacak.
Etkinlikte bu sene son zamanların popüler komedyeni Doğu Demirkol ise kapanışta kişisel şovunu gerçekleştirecek.
Visual Thinking, Design Thinking, User Story Mapping ve Women in Agile bu senenin ücretsiz atölye çalışmaları olarak gerçekleşecek.
1000 kişinin katılması beklenen etkinlik için summit.agileturkey.org adresinden ayrıntılı bilgi edinilebiliyor.
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