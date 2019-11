Age of Empires II: Definitive Editon bugün satışa çıktı

Age of Empires II geri döndü. Ancak bu kez yenilenen grafikleriyle oyuncuların daha fazla ilgisini çekecek gibi görünüyor. Age of Empires II'nin temelinde oluşturulan oyun, efsane oyuna gönül verenleri tekrar bir araya getiriyor. Ancak oyunla birlikte gelen tek yenilik gelişmiş grafikler değil. Aynı zamanda Age of Empires II: Definitive Edition, 4 yeni medeniyeti de oyunculara sunacak.





Türkçe dil seçeneğine de ilerleyen günlerde sahip olması beklenen oyunda toplamda 35 farklı medeniyet olacak. Oyunu bugünden itibaren satın alabilirsiniz. Microsoft, oyunculara Steam ve Microsoft Store üzerinden ulaşıyor.

Haftalardır Microsoft Store üzerinden ön siparişlerde yer alan Age of Empires II: Definitive Edition 4K ultra HD grafikleri ile oyuncuları günler öncesinden heyecanlandırmayı başarmıştı.



Oyunun fiyatı ise 56.25 TL.

Age of Empires II: Definitive Editon sistem gereksinimleri



Minimum sistem gereksinimleri



64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64 bit

İşlemci: Intel Core 2 Duo or AMD Athlon 64×2 5600+

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 420 or ATI Radeon HD 6850 or Intel HD Graphics 3000 or better with 2 GB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri



64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64 bit

İşlemci: 2.4 Ghz i5 or greater or AMD equivalent

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 650 or AMD HD 5850 or better

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan