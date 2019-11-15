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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
15.11.2019 - 08:44, Son Güncelleme:

Age of Empires II: Definitive Editon bugün satışa çıktı

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Age of Empires II: Definitive Editon bugün satışa çıktı

Microsoft'un efsane oyunu Age of Empires II yeniden satışa çıkıyor; ancak bu kez yenilenen yüzüyle ve Definitive Edition ismiyle oyuncuların karşısına çıkıyor. Peki yeni oyunda neler var?

Age of Empires II geri döndü. Ancak bu kez yenilenen grafikleriyle oyuncuların daha fazla ilgisini çekecek gibi görünüyor. Age of Empires II'nin temelinde oluşturulan oyun, efsane oyuna gönül verenleri tekrar bir araya getiriyor. Ancak oyunla birlikte gelen tek yenilik gelişmiş grafikler değil. Aynı zamanda Age of Empires II: Definitive Edition, 4 yeni medeniyeti de oyunculara sunacak. 

Age of Empires II: Definitive Editon bugün satışa çıktı

Türkçe dil seçeneğine de ilerleyen günlerde sahip olması beklenen oyunda toplamda 35 farklı medeniyet olacak. Oyunu bugünden itibaren satın alabilirsiniz. Microsoft, oyunculara Steam ve Microsoft Store üzerinden ulaşıyor. 

Age of Empires 4 resmen geliyor İşte ilk görüntüler
Age of Empires 4 resmen geliyor! İşte ilk görüntüler

Haftalardır Microsoft Store üzerinden ön siparişlerde yer alan Age of Empires II: Definitive Edition 4K ultra HD grafikleri ile oyuncuları günler öncesinden heyecanlandırmayı başarmıştı.

Oyunun fiyatı ise 56.25 TL.

Age of Empires II: Definitive Editon sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 10 - 64 bit
İşlemci: Intel Core 2 Duo or AMD Athlon 64×2 5600+
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 420 or ATI Radeon HD 6850 or Intel HD Graphics 3000 or better with 2 GB VRAM
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 10 - 64 bit
İşlemci: 2.4 Ghz i5 or greater or AMD equivalent
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GTX 650 or AMD HD 5850 or better
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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