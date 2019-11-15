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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
15.11.2019 - 08:35, Son Güncelleme:

Age of Empires 4 resmen geliyor! İşte ilk görüntüler

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Age of Empires 4 resmen geliyor! İşte ilk görüntüler

Microsoft'un uzun yıllar önce geliştirdiği ve halen pek çok oyuncu tarafından ilgi gören Age of Empires serisine yakında yeni bir halka daha ekleniyor. Age of Empires 4'e ait ilk oynanış fragmanı yayınlandı.

Age of Empires serisinin dördüncü oyunu için geri sayım başladı. Microsoft'un gerçekleştirdiği etkinlikte ilk kez duyurusu yapılan yeni oyun, oynanış fragmanıyla dikkatleri üzerine çekti. Oyunun görüntülerine bakıldığında Total War'u andırdığı söylenebilir. Arka planda çalan müziğe dikkat ettiğinizde ise kulağa pek de yabancı gelmediğini fark edebilirsiniz. Video boyunca İngiliz ve Moğolların orta çağ döneminde birbirleriyle olan mücadelelerini izliyoruz. 

Oyunun ilk görüntüleri heyecan yaratsa da, Age of Empires 4'ün ne zaman satışa sunulacağıyla ilgili bir tarih bilgisi paylaşılmadı. Ancak 14 Kasım'da (dün) oyunculara sunulan Age of Empires II: Definitive Edition, yeni oyun gelene kadar oyuncuları fazlasıyla oyalayacağı açık.

Age of Empires II: Definitive Editon bugün satışa çıktı
Age of Empires II: Definitive Editon bugün satışa çıktı

Bir nesle strateji oyunlarını sevdiren Age of Empires, yapılan açıklamaya göre yalnızca Windows 10’a özel olarak çıkacak. Yani Xbox'ta bu oyunu görmeyeceğiz. Elbette Age of Empires dinamiklerinin konsolla pek uyumlu olmaması da Microsoft'un bu kararı almasında hayli etkili...




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