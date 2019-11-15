Age of Empires 4 resmen geliyor! İşte ilk görüntüler
Microsoft'un uzun yıllar önce geliştirdiği ve halen pek çok oyuncu tarafından ilgi gören Age of Empires serisine yakında yeni bir halka daha ekleniyor. Age of Empires 4'e ait ilk oynanış fragmanı yayınlandı.
Age of Empires serisinin dördüncü oyunu için geri sayım başladı. Microsoft'un gerçekleştirdiği etkinlikte ilk kez duyurusu yapılan yeni oyun, oynanış fragmanıyla dikkatleri üzerine çekti. Oyunun görüntülerine bakıldığında Total War'u andırdığı söylenebilir. Arka planda çalan müziğe dikkat ettiğinizde ise kulağa pek de yabancı gelmediğini fark edebilirsiniz. Video boyunca İngiliz ve Moğolların orta çağ döneminde birbirleriyle olan mücadelelerini izliyoruz.
Oyunun ilk görüntüleri heyecan yaratsa da, Age of Empires 4'ün ne zaman satışa sunulacağıyla ilgili bir tarih bilgisi paylaşılmadı. Ancak 14 Kasım'da (dün) oyunculara sunulan Age of Empires II: Definitive Edition, yeni oyun gelene kadar oyuncuları fazlasıyla oyalayacağı açık.
Bir nesle strateji oyunlarını sevdiren Age of Empires, yapılan açıklamaya göre yalnızca Windows 10’a özel olarak çıkacak. Yani Xbox'ta bu oyunu görmeyeceğiz. Elbette Age of Empires dinamiklerinin konsolla pek uyumlu olmaması da Microsoft'un bu kararı almasında hayli etkili...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle