Age Of Empires 4 ne zaman çıkıyor? İlk görüntüler böyle yayınlandı
Oyun severleri sevindirecek haber geçtiğimiz günlerde yayınlandı.. Oyun sektörünün geçmiş yıllarda en çok sevilen ve oynanan oyunlarından biri olan Age Of Empires modern teknolojiye ayak uyduran yeni versiyonu ile geri dönüyor. Peki Age Of Empires 4 ne zaman çıkacak?
Age of Empires serisinin dördüncü oyunu için geri sayım başladı. Microsoft'un gerçekleştirdiği etkinlikte ilk kez duyurusu yapılan yeni oyun, oynanış fragmanıyla dikkatleri üzerine çekti. Oyunun görüntülerine bakıldığında Total War'u andırdığı söylenebilir. Arka planda çalan müziğe dikkat ettiğinizde ise kulağa pek de yabancı gelmediğini fark edebilirsiniz. Video boyunca İngiliz ve Moğolların orta çağ döneminde birbirleriyle olan mücadelelerini izliyoruz.
Age Of Empires 4'ün yakın zamanda piyasaya çıkacağı oyun dünyası kulislerinde şuan dedikodu olarak konuşulsa da açıklanmış resmi bir tarih yok
Oyunun ilk görüntüleri heyecan yaratsa da, Age of Empires 4'ün ne zaman satışa sunulacağıyla ilgili bir tarih bilgisi paylaşılmadı. Ancak 14 Kasım'da oyunculara sunulan Age of Empires II: Definitive Edition, yeni oyun gelene kadar oyuncuları fazlasıyla oyalayacağı açık.
Bir nesle strateji oyunlarını sevdiren Age of Empires, yapılan açıklamaya göre yalnızca Windows 10’a özel olarak çıkacak. Yani Xbox'ta bu oyunu görmeyeceğiz. Elbette Age of Empires dinamiklerinin konsolla pek uyumlu olmaması da Microsoft'un bu kararı almasında hayli etkili...
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