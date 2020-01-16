Afrika’nın ilk İHA akademisi kuruldu

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Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) yapılan açıklamaya göre, BM’nin katkılarıyla hayata geçirilen proje sayesinde Afrikalı öğrencilere İHA’ların insani yardım, kalkınma ve ticari amaçlar için kullanımına yönelik dersler verilecek.

Yaklaşık 12 hafta sürecek derslerle 2021 yılı itibarıyla 150 İHA pilotu yetiştirilecek.

Ayrıca 2022 yılında Malavi Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde İHA teknolojileri üzerine yüksek lisans programı başlatılacak.

Malavi'de 2016 yılının sonunda İHA’ların yardım ulaştırmadaki yararının test edilebilmesi amacıyla insani hava koridoru oluşturulmuştu. UNICEF, ülkenin kırsal kesimlerindeki çocukların kan örneklerini HIV testi için hastanelere İHA'larla taşımıştı.