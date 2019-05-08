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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
08.05.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

AFAD’ın 7000 üyesine yerli e-posta

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AFAD’ın 7000 üyesine yerli e-posta

Turkcell, yerli dijital servisler, yerli arama motoru ve veri merkezlerinin ardından şimdi de yerli ve milli e-posta sistemini hayata geçiriyor. Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması ve korunması misyonu doğrultusunda, kamu kurumları yerli e-posta hizmetini kullanmaya başlayacak. Turkcell’in geliştirdiği e-posta servisini ilk olarak bünyesinde başlatan, 7000 üyesiyle İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) oldu.

Dijital operatör Turkcell, Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması ve korunmasına yönelik önemli bir hamleyi daha gerçekleştirdi. Turkcell, Türkiye’nin yerli ve milli e-postasını hizmete sundu. Turkcell dijital ürün ve servisler çatısı altında yer alan yerli e-posta, kamu kurumlarından ilk kez İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda (AFAD) hayata geçirildi. 7000 AFAD kullanıcısı, yerli e-postayı kullanmaya başladı.
 
“Veri iletişiminde güvenliği ön planda tutuyoruz”
 
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan,  Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması ve koruması misyonunun önemli bir halkasını daha tamamladıklarını belirterek, “Turkcell olarak, Türkiye’nin dijital ekosistemine katkı sunma hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Kamu kurumlarına uçtan uca bilgi teknolojileri hizmeti sağlarken, yerli e-posta hizmetimizle, dijital servisler, arama motoru ve veri merkezleri çatısı altında, Türkiye’nin verisine sahip çıkıyoruz. Yerli e-posta sayesinde güvenli bir yurtiçi iletişim ağı kurulmuş oluyor. E-posta hizmetini, kamu kurumlarında ilk olarak AFAD işbirliğiyle hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yerli e-postanın en büyük katkısı, verimizin Türkiye’de kalması, lisans maliyet yükünün düşürülmesi ve diğer kamu kurumlarına referans olacak anahtar bir proje olmasıdır” dedi.
 
AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ise Türkiye’nin “Milli Teknoloji Hamlesi” kapsamında kendi imkânları ve insan kaynağıyla ürettiği teknoloji ile yazılımları her alanda arttırdığına dikkat çekerek “AFAD olarak çalışmalarımızı ‘Afet Yönetiminde Teknolojik Dönüşüm’ konsepti ile hayata geçirdiğimiz Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) ve AFAD-RED Ön Hasar ve Kayıp Tahmin Sistemi gibi yerli yazılım ve modellerle sürdürüyoruz. AFAD’ın ve ülkemizin mühendisleriyle kurduğumuz dünyada ilk olan AFAD Afet Lojistik Modeli’nin yanında risk analizi ve değerlendirmesi yapan Afet Risk Azaltma Sistemi’nin (ARAS) ilk modulünü de tamamladık.Veri güvenliği ve verinin sürdürülebilir akışı kamuda ve özellikle afet yönetiminde ayrı önem taşıyor. Bu nedenle 81 ilimizde TÜBİTAK’la birlikte geliştirdiğimiz Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme Sistemi’ni (KGHS) büyük ölçüde hayata geçirirken AFAD veri tabanını da açık kaynak ürünlere geçirdik. Hatta AFAD’daki tüm yöneticilerin anlık mesajlaşması için yaklaşık bir yıl önce yerli uygulamamız BiP’i kullanmaya başladık. Son olarak yerli kaynaklarla geliştirilen E-Posta servisini Turkcell ile birlikte devreye aldık. Yerli ve açık kaynaklı bu e-posta servisine geçen ilk kamu kurumu olmak ne mutlu ki AFAD olarak bize nasip oldu ” şeklinde konuştu.

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