Advantech, Alitek Teknoloji’yle güçlerini birleştirdi

Advantech Endüstriyel IoT Grubu Satış Direktörü Vincent Chang, Advantech’in yabancı ülkelerde yerel şube kurma faaliyetlerinin genellikle üç aşamada gerçekleştiğini belirtti. İlk aşamada Advantech’in direkt kanallar aracılığıyla satış yaparak hedef ülke pazarına giriş yaptığını, ardından yatırım yapılarak ya da ortak girişim yapısıyla yerel ofisin kurulumuna başlandığını ve Genel Merkez’den kaynak aktarımlarıyla operasyonel yapının bel kemiğinin oluşturulmasına destek verildiğini belirtti. Son aşamadaysa kurulan yerel ofisin bağımsız faaliyet gösterebilecek seviyeye getirildiğini aktardı. Advantech’in Türkiye’deki büyüme hedefinin ülkenin güçlü stratejik avantajlarıyla yakından ilintili olduğu belirtildi. Türkiye’nin bu stratejik gücünü Avrupa - Asya sınırında konumlanmasından ve Avrupa’yla yakın bağlantılar içerisinde olmasından aldığının altı çizilirken, bu stratejik gücün Türkiye’yi Avrupalı beyaz eşya firmaları ve dünyanın lider araba üreticileri için ideal bir üretim ve dağıtım merkezi haline getirdiği vurgulandı. Tüm bu etkenler Endüstri 4.0 için uygun kapasiteleri oluştururken, Endüstriyel IoT devrimi yardımıyla yeni iş olanakları doğurduğu belirtildi. Ayrıca Advantech’in Türkiye’de gelecekteki faaliyetlerinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarına açılmak için çok önemli olduğu aktarıldı.

Advantech Endüstriyel IoT Grubu Kıdemli Satış Müdürü Tiger Yeh ortak girişim faaliyetleri için neden Alitek Teknoloji’nin seçildiğini açıklarken, iki şirketin de Türkiye’nin Endüstriyel IoT alanında geniş iş fırsatları ve pazar potansiyeli barındırdığı konusunda ortak hedeflerle hareket etmesi ve Advantech’le 1999 yılından beri farklı iş ortaklığı yapılarıyla çalışan Alitek Teknoloji Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Cem Çelik’in şirketin çözüm portföyüne, gelişim stratejilerine ve organizasyonel kültürüne olan aşinalığı ve deneyiminin önemli faktörler olduğunu belirtti. Ayrıca Alitek’in, Advantech’in Orta Doğu’daki en büyük kanal partneri olmasının yanı sıra, kamu kurumları ve çok uluslu şirketlerle yakın ilişkiler içerisinde bulunan sistem bütünleştiricileri ve dağıtım kanallarıyla birlikte geniş bir ağa sahip olduğu vurgulandı. Bu iş ortağı ağının genellikle, akıllı trafik ve güvenlik gözetim sistemleri gibi yüksek güvenilirlik ve dayanım isteyen sistemler ile enerji otomasyonu, çok uluslu şirketlerin akıllı fabrikaları ve kamu destekli akıllı şehir projelerine odaklandığı belirtildi.

15-18 Mart tarihleri arasında TÜYAP İstanbul’da Advantech ve Alitek Teknoloji; en önemli uluslararası endüstriyel otomasyon fuarlarından biri olan WIN AIMD EURASIA 2018 fuarındaki 3. Salon A120 numaralı standlarında Akıllı Fabrika, Akıllı Makine, enerji ve çevre uygulamaları için en güncel teknoloji ve çözümlerini ortaklaşa sunacaklar.