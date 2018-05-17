Adobe'nın tasarım aracı Adobe XD bedava oldu!
Adobe'nin websitesi ve uygulama örnekleri hazırlamak için sunduğu Adobe XD aracını aylık 10 dolar vererek alabiliyordunuz. Ancak bugünden itibaren bu aracı ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz.
Adobe'nın ekim ayında Beta döneminden çıkardığı Adobe XD websitesi ve uygulama örnekleri hazırlamak için tasarımcılar tarafından kullanılıyor. Bu yazılım ile grafik tasarımcıların işlerini daha da kolay hale getirmişti. Çünkü eskiden kullanıcılar Adobe'nin bir başka yazılımı olan Photoshop'u kullanıyorlardı.
Bu yazılım grafik tasarımcılar için çok kullanışlı değildi. Bu yüzden Adobe XD çıkarılmıştı. Ancak kullanmak için 10 dolar ödemeniz gerekiyordu. Artık bu ücret ortadan kalktı. Ancak ücretsiz versiyonunda bazı avantajlar bulunmuyor.
Başlangıç Planı isimli sürümde tek seferde sadece tek bir tasarıma ve çevrimiçi paylaşıma izin veriliyor. Bu yüzden ücretliye göre biraz daha az işlevli. Fazlasını istiyorsanız ise yine 10 dolar gibi bir ücret ödemeniz gerekiyor. Böylelikle yazılımı daha önce satın alan kişilerinde hakları korunmuş.
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