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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.06.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Adobe Premiere Rush for Galaxy kullanıcılara sunuldu

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Adobe Premiere Rush for Galaxy kullanıcılara sunuldu

Adobe Premiere Rush for Galaxy uygulaması yayınlandı. Kullanıcılar bu uygulama sayesinde çok daha kolay bir şekilde profesyonel kalitede videolar çekebilecek ve yayınlayabilecek.

Adobe’un Android cihazlar için yeni piyasaya sunduğu Premiere Rush uygulamasının Samsung için özelleştirilmiş versiyonu Premiere Rush for Samsung, 21 Mayıs itibariyle Galaxy cihazlara indirilebiliyor. 

Hepsi bir arada çapraz cihaz video yaratma ve yayınlama çözümü olan Premiere Rush, birkaç kolay adımda video montaj olanağını tanıyan sezgisel bir arayüze sahip. Premiere Rush, içerik yaratıcılarına profesyonel kalitede bir video içeriği oluşturabilmeleri için ihtiyaç duyacakları tüm araçları sunuyor.

Samsung’un Adobe ile ortaklığı sonucunda Premiere Rush for Samsung’un Galaxy akıllı telefonları için tam optimizasyonu sağlanmış bulunuyor. 

Premiere Rush, mobil cihazlar için optimize edilen Premiere Pro’nun güçlü özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Özelleştirilebilir Motion Graphics şablonları, Yapay Zeka kullanan ses temizleme,grafik yaratma ve ses miksajı gibi üstün özellikleriyle Premiere Rush, video ve vlog’lar üzerinde neredeyse profesyonel kalitede kesme ve montaj işlemlerini kolayca yapma olanağını sunuyor. 

Kullanıcılar uygulama içinde doğrudan kaliteli videolar çekebiliyorlar ve hemen o anda zaman dizgisi üzerinde klipleri sürükleyerek ve bırakarak video montajı yapabiliyorlar. Ayrıca ses ve renk doygunluğu ayarı, yazı yerleştirme, geçişler, seslendirme ve daha birçok işlemi, tümü ana arayüzden olmak üzere, rahatça gerçekleştirebiliyorlar. Dahası, yine uygulama içinde entegre, tümüyle özelleştirilebilir animasyonlu yazı şablonlarına erişme olanağı bulunuyor. Kullanımı kolay yeniden boyutlandırma seçenekleri sayesinde de yaratılan video kullanıcının hedeflediği sosyal medyaya göre boyutlandırılabiliyor. Tüm videolar ve montajlar otomatik olarak bulutla senkronize ediliyor ve bu sayede kullanıcılar nerede, ne zaman, uygulamanın indirilip kullanılabileceği cihaz üzerinde çektikleri videolar üzerinde çalışabiliyorlar. 

Premiere Rush for Samsung çözümü, Samsung cihazları için özel olarak optimize edilmiş tüm özellikleri barındırıyor. Samsung için kişiselleştirilmiş özellikler arasında geliştirilmiş montaj performansı sağlayan GPU optimizasyonu yer alıyor. Bu özellik sayesinde Galaxy S10 ile video aktarımı bir önceki sürüm cihazlara göre %70 daha hızlı. Ek olarak HDR10+ özelliği ve Samsung DeX desteği kullanıcılara çalışma alanı opsiyonlarını genişletme ve optimize etme olanağı sunuyor.

Premiere Rush uygulamasına aylık abone olan Galaxy kullanıcılarına sınırsız video aktarımı, 100 GB’lık bulut depolaması ve yıllık aboneliği %20 indirimle elde etme imkânı tanınıyor ve böylece yıllık abone ücreti ayda 7.99 ABD doları seviyesine inmiş oluyor. 

Ayrıca ilk başlangıç için ücretsiz bir deneme versiyonu da bulunduğundan Galaxy kullanıcıları bu versiyonda tüm Premiere Rush özelliklerine erişebiliyor, masa üstü ve mobil uygulamaları kullanabiliyor. 2 GB’lık bulut depolama alanına sahip olabiliyor, sınırsız sayıda proje yaratabiliyor ve üç projeye kadar aktarım yapabiliyor. 

Galaxy uygulamasından indirilebilen Adobe Premiere Rush for Samsung çok yakında daha fazla sayıda Galaxy cihazda kullanılabilir olması planlanıyor.

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