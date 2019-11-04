Adobe Photoshop, iPad için App Store'da!
iPad kullanıcıları tarafından uzun süredir beklenen Adobe Photoshop artık App Store'dan indirilebiliyor. Böylece, iPad kullanıcıları da Adobe Photoshop'tan faydalanabilecek.
App Store üzerinden kullanıma sunulan Adobe Photoshop, 216 MB boyutunda. iOS 13.1 ve üstü iPad modellerinin desteklediği program, aynı masaüstü versiyonlarındaki gibi 30 gün boyunca ücretsiz olarak kullanılabilecek.
Fakat, daha sonra kullanmaya devam etmek için aylık ödeme karşılığında Cretive Cloud paketine üye olmak gerekiyor.
Apple Pencil desteği ile karşımıza çıkan uygulamada temel Photoshop özellikleri yer alıyor. Fakat, gelecek olan yeni güncellemelerle birlikte pek çok özelliğin de ekleneceği belirtiliyor.
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