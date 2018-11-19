Adobe Photoshop Elements 2019 Microsoft Store'da yayınlandı
Dünyanın en çok tercih edilen grafik yazılımı Photoshop, yepyeni sürümü Photoshop Elements 2019 adı ile yayınlandı. Windows 10 için Microsoft Store üzerinden sunulan yeni uygulama, bir dizi güncelleştirme ile geliyor.
Photoshop Elements 2019, Windows 10 kullanıcıları için Microsoft Store'da yayınlandı. Photoshop Elements 2019'un Microsoft Store'a eklenmesi kullanıcıları daha da çok sevindirecek zirâ eğer ki Photoshop Elements 2019'u satın alan kullanıcılar, Microsoft hesaplarının bağlı olduğu bütün bilgisayarlarda Photoshop Elements 2019'u kullanabilecekler.
Adobe, Photoshop Elements 2018'i kullananların 2019 versiyonuna geçmesi için ne yazık ki herhangi bir indirim şu anlık sunmuyor.
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