Adobe Characterizer ile yüzünüz karikatüre dönüşüyor!
Adobe, kendi görüntünüzü karikatür haline getirmenizi sağlayan yeni uygulaması Adobe Characterizer'ı kullanıcılara sundu.
Yüzünüzü referans resimlerle birleştiren Adobe Characterizer, bugün Adobe'nin Character Animator adlı uygulamasına entegre ediliyor. Animasyon alanından sorunlu Kıdemli Ürün Müdürü Sirr Less süreç boyunca çok ince ayrıntılarla çalıştıklarını bildirdi.
Prisma uygulamasına fazlasıyla benzeyen Adobe Characterizer, eldeki görüntüleri farklı şablonlar üzerinden yorumlama imkanı sunuyor. Diğer yandan Prisma'dan farklı olarak ayrılan tarafı bunu bir görüntü dosyası olarak değil video dosyası olarak yani animasyon şeklinde kaydetmesi.
Adobe'nin yapay zeka aracı yüzünüzü tespit ediyor ve birkaç dakika içinde görüntülerle birlikte işliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle