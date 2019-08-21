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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
21.08.2019 - 07:05, Son Güncelleme:

Adıyaman'da milyonlarca yıllık fosiller bulundu

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Adıyaman'da milyonlarca yıllık fosiller bulundu

Adıyaman'ın Tut ilçesi Hacı Muhammet Dağı'nın 1700 rakımlı bölgesinde, yaklaşık 4 hektarlık bölümde milyonlarca yıllık olduğu değerlendirilen fosiller bulundu.

Adıyaman'ın Tut ilçesi Hacı Muhammet Dağı'nın 1700 rakımlı bölgesinde, yaklaşık 4 hektarlık bölümde fosiller ortaya çıktı.

İlçede yaşayanların dağlık bölgede gezerken fark ettikleri taşlar, fosil çıktı. Gördükleri değişik taşları deniz ürünlerine benzetenler, durumu Tut Kaymakamlığına bildirdi.

Fosilleri yerinde inceleyen Kaymakam Yunus Kızılgüneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların dağlık alanda fosiller olduğuyla ilgili konuşmaları üzerine kendilerinin de girişimde bulunduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Yöre halkımızın sürekli kendi aralarında konuştuğu fosiller, benim de kulağıma gelince Kültür ve Turizm ile Çevre ve Şehircilik müdürlükleriyle gerekli yazışmaları yaptık. Sağ olsunlar buraya uzmanlarını gönderdiler, araştırmalar yaptık. Kendileri milyonlarca yıllık fosillerin olduğu ile ilgili ön bir bilgi verdi. Bununla ilgili yazışmalarımız oldu. Gerek koruma kollama, gerek daha yenilerinin, daha diplerde olanların bulunmasıyla ilgili ne gerekiyorsa yapılmasını sağlayacağız. Yapılan sonuçlar neticesinde Tut ilçemizde fosillerin muhafaza edilebileceği bir müze yapılması için elimizden geleni yapacağız. Fosillerin 100 milyon yıllık olduğu düşünülüyor."

Kızılgüneş, buradan aldıkları fosil örneklerinin tam tarihlenmesi ve incelenmesi için İstanbul Teknik Üniversitesine gönderildiğini aktardı. 

Vatandaşlardan Mustafa Küçüktaş ise dağda gezerken taşları fark ettiğini ve topladığını belirterek, "Taşların fosil olabileceği öngörüsü ile durumu kaymakamlığa bildirdik. Bu fosillerin milyonlarca yıla varan bir geçmişi olduğunu öğrendim." dedi.

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