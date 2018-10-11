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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
11.10.2018 - 04:46, Son Güncelleme:

Adını ilk kez duyduk: Huawei Mate 20X sürprizi

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Adını ilk kez duyduk: Huawei Mate 20X sürprizi

Huawei'nin önümüzdeki hafta Londra'da gerçekleştireceği etkinlikte Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro model telefonlarını duyurması bekleniyor. Ancak şirketin bu telefonlar dışında Mate 20X adında özel bir telefon modelini de duyurabileceği konuşuluyor.

Huawei'nin Mate 20X adında özel bir modeli daha tanıtacağı dilden dile dolaşıyor. Huawei, şimdilik sır gibi saklanan Mate 20X'in hayli iyi soğutma ve oyun performansını duyurmak için Twitter'da kısa bir video yayınladı. Ayrıca, oyun oynarken telefonun daha uzun süre dayanacağını ve 20X'in aynı segmentteki modellerden daha büyük bir batarya kapasitesine sahip olabileceğini duyurdu.

Huawei'nin Porsche tasarımlı Mate 20'si şirketin Mate 20X olarak adlandırdığı yeni oyun telefonu ile karıştırılmamalı. Bu telefon Mate 20 serisinin 3. telefonu olacak.

Huawei'nin önümüzdeki hafta 16 Ekim'de Londra'daki bir etkinlikte Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20X'i resmen açıklaması bekleniyor. Tüm telefonlar Apple'ın A12 Bionic'inden daha iyi olduğu iddia edilen ve Huawei'nin ilk 7nm işlemcisi olacak Kirin 980'i kullanacak. Bu iddialar, sızan test raporları ile doğrulanmamış olsa da çip hala piyasadaki en hızlı mobil işlemcilerden birisi denebilir.

Geçen ayın sonlarında Huawei'nin reklam broşürlerinden birkaçının sızması ile telefonların diğer önemli özelliklerinin çoğu da ortaya çıkmış ve yaklaşan bayrak gemilerinin batarya kapasitesiyle ilgili daha önceki tahminleri doğrulamışlardı.

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