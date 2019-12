Adidas'tan uzaydan gelen ayakkabı: Ultraboost 20

Ultraboost 20'deki her bir parça, performansa dayalı belirli bir fonksiyon için maksimum düzeye ulaştırılırken, bu da sporcuların performansını daha yüksek seviyelere çıkarıyor. Bu yeni siluetiyle laboratuvardaki zorlu stres testlerinin, saatlerce süren araştırmaların ve binlerce koşucunun geri bildiriminin sonucu olarak ortaya çıkan Ultraboost 20, konfor ve tepkinin en üst düzey birleşimini koşuculara bir adım öteye geçmeleri konusunda güven vermek için tasarlandı.

adidas Ultraboost 20'nin yeni ve gelişmiş Primeknit üstü Tailored Fiber Placement (TFP) isimli teknolojiye sahip. Bu inovatif teknik, elyafı milimetrelere ayırarak hassas bir şekilde dikilen ve oluşturulan yüksek performanslı ve hafif bir üst kısım oluşturuyor. Ayak desteği tam olarak ayarlandığında koşucuların, koşunun başından sonuna patlamayı bekleyen enerjilerini tamamen açığa çıkarıyor.

ISS ile olan ortaklığı doğrultusunda adidas astronotların uzayda yaşamanın fiziksel ve zihinsel zorluklarına nasıl hazırlandıkları hakkında derinlemesine bilgi sahibi oldu. Bu iç görülerle ve dünya lideri insan performans laboratuarı olan EXOS ile birlikte çalışarak adidas, dünya çapındaki koşucuların kendilerini zorlayıp bir astronot gibi antrenman yapmaları ve tecrübe etmeleri için özel “Train Like An Astronaut (Astronot Gibi Antrenman Yap)” adını verdiği bir de egzersiz programı hazırladı.





ADIDAS ULTRABOOST 20’NİN ÖZELLİKLERİ:

TFP’li Primeknit - adidas Ultraboost 19’un evrimsel bir üst modeli olan Primeknit, kalibre edilmiş destek sağlayan bir üst elde etmek ve her koşucunun ayağına esnek bir uyum sağlamak için elyafı milimetrelerine ayıran veri odaklı Tailored Fiber Placement (TFP) teknolojisine sahip. Aslında bu özellik her bir Ultraboost 20’yi kişiye özel hale getiriyor.



Optimize edilmiş Boost - adidas Boost orta tabanı her bir adımda enerjiyi yakalayıp yolun her adımında yüksek enerji geri dönüşümü sağlayarak koşucuların ileri atılmaları için bu enerjiyi ayak uçlarına geri döndürüyor.







Stretchweb - Stretchweb dış tabanı Boost orta tabanı ile uyum içinde çalışırken Continental kauçuk da tüm yüzeylerde maksimum tutuş sağlıyor.



Torsiyon Yayı - Yere inip basmada daha fazla destek için hafif bir yapı sağlarken, koşucuların ileri atılmaları için de çabuk geçiş imkanı veriyor.