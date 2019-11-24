adidas’ın yazıcısından bu kez reflektörlü Alphaedge 4D çıktı
adidas’ın teknoloji şirketi Carbon ile birlikte geliştirdiği ve orta tabanı 3 boyutlu (3D) yazıcı teknolojisiyle üretilen Alphaedge 4D serisi reflektörlü yeni modeli ile genişliyor. 3D baskılı tasarım adidas’ın Stella McCartney, Originals ve Statement ürün kategorilerinde yer alıyor.
adidas Alphaedge 4D orta tabanı, Silikon Vadisi merkezli Carbon şirketi öncülüğünde Carbon Digital Light Synthesis teknolojisi kullanılarak ışık ve oksijenle basıldı. İki şirket sporcuların verilerini yeni 3D baskı teknolojisi ile bir araya getirerek geleceğin ürünlerinin ticari ölçekte yaratılmasını sağlamayı hedefliyor. Bu teknoloji hem sporcular hem de tüketicilerin geleceğin teknolojilerini yakından hissetmelerini sağlıyor. Bir sonraki aşamada ise teknolojinin belirli spor dallarına hatta bireysel sporculara uygun ayakkabılar üretmek için kullanılması planlanıyor.
Yeni modeli reflektörlü olarak üretilen ADIDAS 4D, kullanıcının hareketlerine, ağırlığına ve yürüyüşüne cevap verecek şekilde ayağın kalıplarına göre ayarlanabilen benzersiz bir çözüm olarak geliştirildi. Bu özellik adidas’ın yarattığı orta taban kafesinin belirli bir sporun hareketlerine uygun bir şekilde tasarlanabilmesinin yanı sıra bir bireyin verisine göre kişiselleştirilebilmesi anlamına da geliyor.
2019 Sonbahar/Kış döneminde ALPHAEDGE 4D’nin güncel hali olarak gelen yeni modelinde kullanılan reflektör, ışığın az olduğu ortamlarda ya da karanlıkta ayakkabıyı daha fazla ön plana çıkarıyor.
ADIDAS 4D
Karmaşık kafes yapısı özellikle spor için ayarlanmış olup, her açıdan basıncı emer ve ayağı ileri doğru itip gerektiğinde hareketi destekliyor. ADIDAS 4D orta tabanı, Carbon’un öncülüğünü yaptığı bir teknoloji olan Carbon Digital Light Synthesis TM (DLS TM ) teknolojisi kullanılarak ışık ve oksijenle basıldı (ortaklık ilk olarak Nisan 2017'de duyurulmuştu). Carbon DLS TM teknolojisi yüksek performanslı, dayanıklı polimerik ürünler basmak için dijital ışık projeksiyonu, oksijen geçirgen optikler ve programlanabilir sıvı reçineleri kullanıyor. Teknoloji, doğrudan orta tabana gerekli hareket, yastıklama ve stabilite ile performans kategorisinin ve sonunda bireysel sporcunun veya tüketicinin ihtiyaçlarını dönüştürmek için verileri kullanıyor.
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