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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
24.11.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

adidas’ın yazıcısından bu kez reflektörlü Alphaedge 4D çıktı

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adidas’ın yazıcısından bu kez reflektörlü Alphaedge 4D çıktı
Fotoğraflar: Adidas

adidas’ın teknoloji şirketi Carbon ile birlikte geliştirdiği ve orta tabanı 3 boyutlu (3D) yazıcı teknolojisiyle üretilen Alphaedge 4D serisi reflektörlü yeni modeli ile genişliyor. 3D baskılı tasarım adidas’ın Stella McCartney, Originals ve Statement ürün kategorilerinde yer alıyor.

adidas Alphaedge 4D orta tabanı, Silikon Vadisi merkezli Carbon şirketi öncülüğünde Carbon Digital Light Synthesis teknolojisi kullanılarak ışık ve oksijenle basıldı. İki şirket sporcuların verilerini yeni 3D baskı teknolojisi ile bir araya getirerek geleceğin ürünlerinin ticari ölçekte yaratılmasını sağlamayı hedefliyor. Bu teknoloji hem sporcular hem de tüketicilerin geleceğin teknolojilerini yakından hissetmelerini sağlıyor. Bir sonraki aşamada ise teknolojinin belirli spor dallarına hatta bireysel sporculara uygun ayakkabılar üretmek için kullanılması planlanıyor.

Yeni modeli reflektörlü olarak üretilen ADIDAS 4D, kullanıcının hareketlerine, ağırlığına ve yürüyüşüne cevap verecek şekilde ayağın kalıplarına göre ayarlanabilen benzersiz bir çözüm olarak geliştirildi. Bu özellik adidas’ın yarattığı orta taban kafesinin belirli bir sporun hareketlerine uygun bir şekilde tasarlanabilmesinin yanı sıra bir bireyin verisine göre kişiselleştirilebilmesi anlamına da geliyor.

adidas’ın yazıcısından bu kez reflektörlü Alphaedge 4D çıktı

2019 Sonbahar/Kış döneminde ALPHAEDGE 4D’nin güncel hali olarak gelen yeni modelinde kullanılan reflektör, ışığın az olduğu ortamlarda ya da karanlıkta ayakkabıyı daha fazla ön plana çıkarıyor. 

ADIDAS 4D

Karmaşık kafes yapısı özellikle spor için ayarlanmış olup, her açıdan basıncı emer ve ayağı ileri doğru itip gerektiğinde hareketi destekliyor. ADIDAS 4D orta tabanı, Carbon’un öncülüğünü yaptığı bir teknoloji olan Carbon Digital Light Synthesis TM (DLS TM ) teknolojisi kullanılarak ışık ve oksijenle basıldı (ortaklık ilk olarak Nisan 2017'de duyurulmuştu). Carbon DLS TM teknolojisi yüksek performanslı, dayanıklı polimerik ürünler basmak için dijital ışık projeksiyonu, oksijen geçirgen optikler ve programlanabilir sıvı reçineleri kullanıyor. Teknoloji, doğrudan orta tabana gerekli hareket, yastıklama ve stabilite ile performans kategorisinin ve sonunda bireysel sporcunun veya tüketicinin ihtiyaçlarını dönüştürmek için verileri kullanıyor.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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