Adidas 'çöp'ten ayakkabı yapacak!
Adidas, spor ayakkabılarının bazı parçalarında geri dönüştürülmüş plastik kullanmaya başladı. Şirket 2024 yılında spor ayakkabılarının tamamını geri dönüştürülmüş plastikten üretmeyi amaçlıyor.
Adidas'ın bazı ayakkabılarında kullandığı geri dönüştürülmüş plastik kısımları genişletmeyi planlıyor. Şirket, ayakkabı ve giysilerinde başlattığı geri dönüştürülmüş polyester kullanımını genişleterek 2024 yılında tamamen geri dönüştürülmüş plastikten üretim yapacağını açıkladı. Şirketten Eric Liedtke yol haritasının henüz belli olmadığını ifade ederken, Adidas'ın ürünlerinin yaklaşık yarısının polyester içerdiğini belirtti.
Ekonomik olarak da kâr sağlayacaklarını anlatan Liedtke, geri dönüştürülmüş polyesterin yüzde 20 oranla fark yaratacağını ve Adidas'ın üretim işlemlerini hızlandıracağını söyledi. Şirket geçmişten beri üretim maliyetlerini düşürmek için çalışmalar yapıyordu.
Bununla beraber şirket geri dönüştürülmüş plastikleri kullanan ilk marka değil. Örneğin Stella McCartney'nin moda firması 2020 yılına kadar yeni naylon ham maddeler kullanmayı bırakıp geri dönüştürülmüş ham maddelere geçeceklerini açıklamıştı.
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