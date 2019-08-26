AdColony Intelligence Summit için geri sayım
İstanbul da 2-3 Eylül de düzenlenecek olan AdColony Intelligence Summit, dünyanın önde gelen şirketlerinin medya ajansı temsilcileri, reklam verenler ve marka temsilcileri ile yerli ve yabancı konuşmacıları ikinci kez bir araya getirmeye hazırlanıyor.
Son yıllarda tüm gözlerin dijital reklamcılığa çevrilmesi ile birlikte Türkiye ve dünyada dijital reklam harcamaları gün geçtikçe artıyor. Fark yaratmanın giderek zorlaştığı dijitalde markalar trendleri takip ederek hedef kitlelerine ulaşmanın yeni yollarını ararken AdColony bu konuları bu yıl ikincisi düzenlenecek ACIS’19 ile masaya yatırmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz yıl ilk kez gerçekleştirilen bu zirve ile Latin Amerika’dan Avrupa’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya 5 kıtadan 15’ten fazla ülkeden İstanbul’a gelen dijital liderler online reklamcılığı masaya yatırırken birbirlerini tanıma ve deneyimlerini paylaşma fırsatı bulmuştu.
Etkinlik boyunca yapacakları konuşmalar ve katılacakları paneller ile sektörün önde gelen konularına ışık tutacak şirketler arasında MOAT, Oracle, IAB, Adjust, Mindscapes, Kantar Millward Brown, Nielsen, OnDevice Research ve LinkedIn yer alacak.
ACIS’19 zirve katılımcıları arasında ise 20 farklı ülkeden Unilever, Nestle, Volvo, Heineken, Visa, McDonald’s, LG, Nissan, Disney, LEGO gibi reklam verenler ve Group M, Carat, Initiative gibi medya ajanslarının üst düzey yöneticileri ve medya karar vericileri bulunacak.
Bu sene ikincisi gerçekleşecek etkinliğin konu başlıklarıdan bazıları şöyle;
İçerik Pazarlamasının Önemi
Reklamda Sahtecilik
Dijital Hikaye Anlatıcılığının Kodlarını Kırma
Doğru Amaç ve KPI Odaklı Ölçümleme
Programatik Dünyanın Yarını ve Yarından Sonrası
Lokal vs Global Marketler
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