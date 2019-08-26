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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
26.08.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

AdColony Intelligence Summit için geri sayım

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AdColony Intelligence Summit için geri sayım

İstanbul da 2-3 Eylül de düzenlenecek olan AdColony Intelligence Summit, dünyanın önde gelen şirketlerinin medya ajansı temsilcileri, reklam verenler ve marka temsilcileri ile yerli ve yabancı konuşmacıları ikinci kez bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Son yıllarda tüm gözlerin dijital reklamcılığa çevrilmesi ile birlikte Türkiye ve dünyada dijital reklam harcamaları gün geçtikçe artıyor. Fark yaratmanın giderek zorlaştığı dijitalde markalar trendleri takip ederek hedef kitlelerine ulaşmanın yeni yollarını ararken AdColony bu konuları bu yıl ikincisi düzenlenecek ACIS’19 ile masaya yatırmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl ilk kez gerçekleştirilen bu zirve ile Latin Amerika’dan Avrupa’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya 5 kıtadan 15’ten fazla ülkeden İstanbul’a gelen dijital liderler online reklamcılığı masaya yatırırken birbirlerini tanıma ve deneyimlerini paylaşma fırsatı bulmuştu. 

Etkinlik boyunca yapacakları konuşmalar ve katılacakları paneller ile sektörün önde gelen konularına ışık tutacak şirketler arasında MOAT, Oracle, IAB, Adjust, Mindscapes, Kantar Millward Brown, Nielsen, OnDevice Research ve LinkedIn yer alacak.

AdColony Intelligence Summit için geri sayım


ACIS’19 zirve katılımcıları arasında ise 20 farklı ülkeden Unilever, Nestle, Volvo, Heineken, Visa, McDonald’s, LG, Nissan, Disney, LEGO gibi reklam verenler ve Group M, Carat, Initiative gibi medya ajanslarının üst düzey yöneticileri ve medya karar vericileri bulunacak.

Bu sene ikincisi gerçekleşecek etkinliğin konu başlıklarıdan bazıları şöyle;

İçerik Pazarlamasının Önemi
Reklamda Sahtecilik
Dijital Hikaye Anlatıcılığının Kodlarını Kırma
Doğru Amaç ve KPI Odaklı Ölçümleme
Programatik Dünyanın Yarını ve Yarından Sonrası
Lokal vs Global Marketler
LinkedIn Profilinizi Nasıl Geliştirebilirsiniz?

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