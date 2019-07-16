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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.07.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

ADATA yeni SSD ürününü sahneye çıkardı

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ADATA yeni SSD ürününü sahneye çıkardı

DRAM modülü, NAND Flash depolama birimleri ve mobil aksesuar üreticilerinden biri olan ADATA Technology, yeni M.2 SSD modeli Ultimate SU650’yi tanıttı. 3D TLC Flash bellek yongaları kullanılarak üretilen SSD, saniyede 550MB’a kadar okuma, 510MB’a kadar da yazma hızı sunuyor.

ADATA Ultimate SU650 M.2, özellikle hâlâ eski tip mekanik sabit disk kullanan ve yeni bir SSD’ye geçerek sistemlerini hızlandırmak isteyen kullanıcılar düşünülerek tasarlandı. 3D NAND Flash belleklerden faydalanan SU650 M.2, 120GB, 240GB ve 480GB olarak üç farklı kapasite seçeneği ile geliyor. Performans yanında verimlilik konusunda da büyük fayda sunan SSD’ler, mekanik diskler yerine 3D NAND Flash yongalar kullandıkları için %80’e kadar daha az enerji tüketiyor. Düşük güç tüketimi sayesinde dizüstü bilgisayar sahipleri cihazlarını daha uzun süre pil ile kullanma imkânı elde ediyor. 

Ürünün SLC önbellek ile desteklenen NAND Flash yongalar kayda değer oranda performans artışı getiriyor. SU650 M.2 saniyede 550MB’a kadar okuma, 510MB’a kadar yazma hızına ulaşabiliyor. Bu da sistem açılışı, dosya transferi ve programların açılma ve çalışma sürelerini düşürerek performans artışı ve çok daha akıcı bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. 

Performans artışına ek olarak, Düşük Yoğunluklu Eşlik Kontrolü (LDPC) hata düzeltme kodu teknolojisi gibi teknolojiler sayesinde SU650 M.2 olası hataları tespit ederek onarabiliyor. Böylelikle hem kullanıcı verileri güvende oluyor hem de SSD'nin kullanım ömrü uzamış oluyor. Arızalar Arası Ortalama Süre (MTBF) değeri 2 milyon saat olan SSD, dayanıklılık konusunda da iddialı. 

Ultimate SU650 M.2 SSD satın alan kullanıcılar iyi bir SSD yanında oldukça kullanışlı iki yazılımın da sahibi oluyor. SSD Toolbox kullanıcılara SU650 hakkında sürücü ve yıpranma durumu, kalan kullanım ömrü gibi bilgileri görüntüleme imkânı sunarken, Migration Utility ise eski sabit diskteki dosyaları ve işletim sistemini olduğu gibi yeni SSD’ye kopyalamaya yardımcı oluyor. 

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