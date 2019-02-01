Açtığı çağrı merkeziyle istihdamı artırmayı planlıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriAçtığı çağrı merkeziyle istihdamı artırmayı planlıyor
GeriTeknoloji Açtığı çağrı merkeziyle istihdamı artırmayı planlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
01.02.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Açtığı çağrı merkeziyle istihdamı artırmayı planlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Açtığı çağrı merkeziyle istihdamı artırmayı planlıyor

Türkiye İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve Uşak İŞKUR yöneticileri, Teleperformance Türkiye tarafından Uşak’ta verilen mesleki eğitimleri ziyaret etti.

Türkiye İŞKURUMU Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İşgücü Piyasası İstatistik Daire Başkanı Aydın Alabaş, Uşak İŞKUR İl Müdürü, Uşak İŞKUR Şube Müdürleri, İş ve Meslek Danışmanından oluşan heyet, yapılan çalışmaları yerinde görmek için Teleperformance Türkiye’nin Uşak lokasyonunu ziyaret etti. Türkiye’nin en düşük işsizlik oranına sahip dört şehrinden biri olan Uşak, İŞKUR ve Teleperformance Türkiye iş birliğiyle 2019 yılında istihdamda vites yükseltiyor. Teleperformance, Uşak’taki istihdam oranlarını artırmaya yönelik çalışmalarında İŞKUR’a destek oluyor. Bu iş birliği kapsamında verilen özel eğitimlerle bölgedeki kalifiye personel sayısı her geçen gün artıyor.

Şirketin Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Korhan Göksu, 2018 yılı içinde 405’i Uşak ilinden olmak üzere, Türkiye genelinde 1.000’e yakın kursiyere eğitim verildiğini açıkladı. 2019 yılında şirket bünyesinde profesyonel beceri kazandırılmak üzere alınacak kursiyer sayısı ise 1.400 olarak açıklandı.

Şirket, sunduğu eğitimler ile çağrı merkezi sektöründe kariyer yapmak isteyen kişilere destek olmayı amaçlıyor. Kariyer gelişim eğitimleri konusunda uzman ve tecrübeli eğitmenler tarafından veriliyor. Bu eğitimlerde çalışanlara ve yöneticilere kendilerini sürekli olarak geliştirme imkanı sunuyor. Çalışanlar stres yönetimi, zaman yönetimi, proje yönetimi ve istatistiksel analiz gibi konuları kapsayan eğitim programlarıyla iş süreçlerindeki verimliliğini artırıyor, koçlardan aldıkları özel iletişim dersleriyle de iletişim becerilerini geliştiriyor. İş hayatında ihtiyaç duyulan Excel gibi bilgisayar programlarının nasıl kullanılacağı, kullanıcı verilerinin nasıl güvende tutulacağı gibi soruların cevabı çeşitli eğitimlerle çalışanlara aktarılıyor. 

İş hayatının giderek dijitalleşmesi, firmaların bu değişime ayak uydurabilen personel arayışını da artırıyor. Çalışanların yeni teknolojilere adapte olması ve bu teknolojileri iş süreçlerinde kullanabilmeleri gerekiyor. Bu ihtiyaca yönelik geliştirilen JUMP isimli Teleperformance programı, çalışanların yeteneklerini analiz ederek onlar için en etkili kariyer planlamasını yapıyor. Böylece personeller hangi konularda daha yetenekli olduklarını fark ederek gerçek potansiyellerini ortaya çıkarma fırsatı buluyor. Firmalar ayrıca ekip üyelerini iyi tanıyan, onların ihtiyaçlarını bilen ve yaptıkları doğru yönlendirmelerle ekiplerinin gelişimini destekleyen liderlere ihtiyaç duyuyor. Teleperformance liderleri, bu amaçla hazırlanan “Süpervizör Gelişim” programına katılarak 100 saatten fazla sınıf eğitimi, 40 saat boyunca da uzaktan eğitim alıyor. Tüm süreçler uzman eğitmenler tarafından takip ediliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?