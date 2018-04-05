Açık kaynak tutkunları Microsoft Open Source Summit’te buluştu

Microsoft, açık kaynak dünyasına destek olmayı sürdürüyor. Microsoft Türkiye’nin organizasyonu olan Open Source Summit etkinliğinde bir araya gelen 600’e yakın açık kaynak tutkunu, bilgi alışverişi yaparken en yeni teknolojileri deneyimleme fırsatına kavuştu. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Microsoft CTO’su Onur Koç ve Microsoft Türkiye Açık Kaynak Strateji Lideri Kaan Demircan tarafından yapıldı. Open Source Summit’e DevOps'un efsane isimlerinden Donovan Brown ve açık kaynak dünyasında yakından tanınan Stephen Walli de konuşmacı olarak katıldı.

Microsoft’un 2009 yılından bu yana açık kaynaklı yazılımlara olan desteğini sürdürdüğü söyleyen Microsoft Türkiye CTO’su Onur Koç, “Açık kaynak konusu özellikle bulut stratejimizin önemli bir parçası. Yazılımcılar tamamı açık kaynaklı olmak kaydıyla istedikleri veri tabanını, yazılım dilini ve altyapıyı kullanarak Azure üzerinde uygulama geliştirebiliyor. Bugün Türkiye’deki müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın Azure tabanlı uygulamalarının yüzde 40’ı açık kaynaklı yazılımlardan oluşuyor. Bu oranın gelecekte daha da artacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Maslak UNIQ İstanbul’da 5 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen Open Source Summit 2018’de aynı zamanda zirvenin Ana Sponsoru Red Hat, Platinum Sponsoru SUSE ve Gold Sponsorlar Switch ve Comparex gibi global dağıtıcıların yeni teknolojilerinin deneyimlenebileceği workshop'lar da yer aldı.