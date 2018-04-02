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    Acer'ın yeni mobil projektörü avuç içine sığabiliyor!

    Hürriyet Haber
    02.04.2018 - 10:24 | Son Güncelleme:

    Acer, mobil LED projektörü C101i'yi ortaya çıkardı. Her yere kolayca taşınabilecek boyutta olan projektör ile sunum yapmak için bilgisayara gerek yok.

    IF Design Ödüllü C101i, 265 gram ağırlığında ve 24.5 mm kalınlığında. Projektör bilgisayara gerek olmadan USB sürücüyle, mikro SD kartla veya telefonunuzla içeriklerinizi yansıtmanıza imkan tanıyor. Avuç içine kolayca sığabilen projektörün batarya süresi ise 2 saat.

    Acerın yeni mobil projektörü avuç içine sığabiliyor

    Android ve iOS sistemleri ile çalışabilen cihaz, tak çalıştır özelliğine sahip. Üründe kullanılan yüksek kontrast ve teknoloji sayesinde uzak mesafelerden bile güzel görüntüler elde edebiliyorsunuz. C101i'nin lamba ömrü ise 30.000 saat. Ayrıca projektörde hoparlör de bulunuyor. Aynı zamanda televizyona bağlanabilen cihazın fiyatı ise 329 dolar.

    Etiketler: Acer , C101 , Mobil projektör , Avuç içine sığan projektör
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