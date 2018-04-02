Acer'ın yeni mobil projektörü avuç içine sığabiliyor!

IF Design Ödüllü C101i, 265 gram ağırlığında ve 24.5 mm kalınlığında. Projektör bilgisayara gerek olmadan USB sürücüyle, mikro SD kartla veya telefonunuzla içeriklerinizi yansıtmanıza imkan tanıyor. Avuç içine kolayca sığabilen projektörün batarya süresi ise 2 saat.

Android ve iOS sistemleri ile çalışabilen cihaz, tak çalıştır özelliğine sahip. Üründe kullanılan yüksek kontrast ve teknoloji sayesinde uzak mesafelerden bile güzel görüntüler elde edebiliyorsunuz. C101i'nin lamba ömrü ise 30.000 saat. Ayrıca projektörde hoparlör de bulunuyor. Aynı zamanda televizyona bağlanabilen cihazın fiyatı ise 329 dolar.